Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali najnowszą prognozę długoterminową na lato. Wynika z niej, że najbliższe miesiące w Polsce będą upalne, a nawet niebezpieczne. Jaka będzie pogoda w lipcu i sierpniu?

Według prognozy IMGW w lipcu średnia temperatura w Polsce będzie osiągała wartości powyżej średniej wieloletniej. Oznacza to, że można spodziewać się upałów powyżej 30 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że najcieplejszym tygodniem ma być ten od 3 do 9 lipca. Jest bardzo mała szansa, że upalne lato pojawi się w drugiej i trzeciej dekadzie miesiąca. Suma opadów prawdopodobnie zmieści się w zakresie poniżej normy wieloletniej z wyjątkiem województw na północy Polski. Oznacza to, że w wielu regionach wystąpi duże ryzyko pojawienia się suszy i problemów z nią związanych.

Synoptycy zapowiadają powrót opadów w sierpniu. Wystąpią też upały

Jak donosi portal i.pl, synoptycy z IMGW przewidują, że w sierpniu będzie podobnie. W Polsce mają dominować 30-stopniowe upały. Oznacza to, że ten miesiąc również będzie cieplejszy niż był zazwyczaj w latach 1991-2020. Prognozy wskazują, że pojawią się opady, co w efekcie może doprowadzić do nawałnic.

W związku z upałami policja przypomina, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego - także osób dorosłych. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni C. Dlatego też nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w aucie nawet na krótko.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

1. Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy.

2. Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

3. Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację.

4. Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia - przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.