Wiec PiS w Bogatyni na 14 tys. osób? Jest nagranie "bez pudrowania TVP"

Dziennikarze Radia ZET wybrali się do Bogatyni, by zobaczyć, jak Prawo i Sprawiedliwość "radzi sobie po ciosie zadanym przez Donalda Tuska". Chodzi o Marsz 4 czerwca, który został zorganizowany w Warszawie. Według szacunków stolicy, udział w nim wzięło aż 400 tysięcy osób. Jaka frekwencja była natomiast na spotkaniu PiS na Dolnym Śląsku?

REKLAMA

Kaczyński "dał na dzieciaczki i staruszków", a "Tusk to malowany Polak" [PiS W BOGATYNI]

Wiec PiS w Bogatyni z perspektywy trybun "wyglądał jak piknik"? Radio ZET: Na ekranie TVP wszystko wygląda imponująco

- Spodziewaliśmy się pełnej mobilizacji, super energii i przede wszystkim wielkiego entuzjazmu - mówią na nagraniu dziennikarze, którzy chcieli pokazać wiec "bez pudrowania TVP". Problem w tym, że dziennikarze nie byli wpuszczani na spotkanie poza wyznaczone dla mediów miejsca. Nie mogli więc porozmawiać z uczestnikami wiecu PiS podczas jego trwania. Z tego powodu dziennikarze Radia ZET poprosili mieszkającą niedaleko miejsca spotkania kobietę, by zrobiła dla nich zdjęcia tego, jak konwencja PiS wygląda z perspektywy jej balkonu.

- Na ekranie TVP wszystko wygląda imponująco. Tłum jest pełen energii, wiwaty są spontaniczne. Ale kiedy stanie się koło trybuny, wygląda to bardziej na piknik zorganizowany na przy osiedlowej muszli koncertowej - komentuje dziennikarz. Jeszcze podczas konwencji poinformowano, że udział w niej bierze 14 tysięcy osób i tę samą informację z zadowoleniem podawali w mediach społecznościowych m.in. Mateusz Morawiecki. Jak jednak dla Radia ZET mówili mieszkańcy Bogatyni, większość z uczestników to były "osoby przyjezdne", które dotarły do miasta z innych miejscowości w Polsce.

Z kolei "Fakt" podaje swoje szacunki, według których na wiecu Zjednoczonej Prawicy znalazło się około trzech tysięcy zwolenników PiS. Dziennikarze opisali m.in. że między uczestnikami dochodziło do kłótni. Tak było m.in. między wyborcami PiS i Suwerennej Polski, którzy krytykowali się "za tempo docierania" na miejsce spotkania.

Zobacz wideo "Tej elektrowni nie zamkniemy, niezależnie od decyzji TSUE". Adam Bielan w Bogatyni

Dziennikarz Bogdan Rymanowski mówił o frekwencji PiS w Bogatyni jako "mizerii", w porównaniu do 400 tys. osób, które wzięły udział w Marszu 4 czerwca. Jak z frekwencji tłumaczył się Adam Bielan? - Bogatynia, to jest miejsce bardzo trudno dostępne, na końcu Polski - stwierdził europoseł. W komentarzach użytkownicy zwracają uwagę, że PiS mogło zrobić konwencję w Łodzi, jednak z niej zrezygnowano po tym, jak Hanna Zdanowska zapowiedziała, że pieniądze z wynajęcia hali zostaną przekazane na miejski program in vitro.