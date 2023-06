"Archiwum X". Polak zatrzymany w USA po 23 latach od zabójstwa. W chwili zbrodni miał 15 lat

Sprawa dotyczy zbrodni z 16 lipca 2000 roku. Wówczas w miejscowości Suraż (powiat białostocki, województwo podlaskie) doszło do zabójstwa Barbary L. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca był bardzo brutalny. Ofiara była bita pięściami po głowie, twarzy, szyi i ramionach. Obrażenia wskazywały również na to, że sprawca przyciskał kolanem klatkę piersiową kobiety do podłogi. Barbara L. zmarła na skutek uduszenia. Następnie morderca podpalił dom ofiary, by zatrzeć ślady.

Postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. W 2019 roku do sprawy wrócił prokurator z małopolskiego pionu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej (w ramach którego działa "Archiwum X"). Jak podaje Prokuratura Krajowa, w kolejnym roku śledczy zdobył dowody, na podstawie których można było przedstawić zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Krzysztofowi L. W momencie popełnienia zbrodni miał on zaledwie 15 lat, a 52-letnia ofiara była jego ciotką.



Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na miesiąc. Krzysztof L. przebywał jednak w Stanach Zjednoczonych, dlatego konieczne było wysłanie wniosku o areszt i ekstradycję podejrzanego do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały podejrzanego 8 grudnia 2020 roku. W poniedziałek 26 czerwca 2023 roku polskie służby poinformowały, że mężczyzna został przekazany Polsce. Motyw działania sprawcy pozostaje nieznany.

"Nie ma litości dla okrutnych zabójców. Nawet po latach. Małopolscy prokuratorzy z tzw. Archiwum X dopadli i sprowadzili do Polski z USA mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo krewnej przed 23 laty. Powołanie prokuratorskiego Archiwum X było moją decyzją. To nie pierwszy dowód na to, że słuszną. Dziękuję śledczym za ciężką pracę i skuteczność" - pochwalił się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zabójstwo Barbary L. w Surażu. "Zbrodnia trwała około godziny"

Jak czytamy w archiwalnych materiałach, Barbara L. na co dzień mieszkała w Stanach Zjednoczonych z mężem i trójką dzieci, a do Polski wróciła na wakacje. Z policyjnych akt wynika, że 15 lipca kobieta spotkała się z dwiema przyjaciółkami, a następnie udała się do swojej mamy. Barbara L. miała tego dnia jeszcze umówione spotkanie z dzierżawcą, który uprawiał należące do rodziny pole podczas ich nieobecności. Kobieta była widziana też w sklepie, a około godziny 19 odwiedziła sąsiadów. Do domu wróciła po godzinie 21. Jak informowali dziennikarze "Interwencji" Polsatu, dzień wcześniej kobieta rozmawiała przez telefon z mężem, mówiąc, że przestraszyła się pewnej sytuacji - wieczorem miała bowiem wrażenie, że ktoś chodzi po werandzie przed jej domem.

Pożar jej domu doprowadził do ujawnienia zwłok kobiety. Śledczy od razu orzekli, że przyczyną zgonu ofiary nie był pożar, a pobicie. Początkowo sądzono, że zbrodni dokonano przy użyciu taboretu lub młotka. Chociaż Barbara L. uchodziła za majętną, to z domu nie zginęły żadne przedmioty. Według policji kobieta musiała znać sprawcę i sama wpuściła go do domu, w którym została zabita.

- Musiała się bronić. Przecież nie dał rady jej dobić, a była poobijana niesamowicie! Siniak na siniaku na twarzy - mówił w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas" Stanisław, mąż zabitej. - Kilkukrotne złamanie żuchwy, głowa cała potłuczona, wszystkie żebra połamane w kilku miejscach, jedno żebro przebiło płuca... Zbrodnia trwała około godziny. Miała bransoletkę złotą, dwa pierścionki, obrączkę, to wszystko zostało - wspominał z kolei brat ofiary, powołując się na informacje ze śledztwa.

Pierwszym podejrzanym został Bogdan N., syn sąsiadów Barbary L., który pomagał jej w pracach przy gospodarstwie. On też jako pierwszy miał znaleźć się na miejscu zbrodni, gdy mieszkańcy dowiedzieli się o pożarze i "miał pasować do portretu psychologicznego sprawcy". Zapach z miejsca zbrodni miał natomiast pasować do innego mieszkańca Suraża, Piotra L. Kolejne badania wykluczyły go jednak z grona podejrzanych.