Załamanie pogody pod koniec czerwca. We wtorek burze z gradem i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 80 km/h. Meteorolodzy podkreślają, że front burzowy przesuwa się z centralnej Polski na wschód i tam powoli będzie zanikać. Od Pomorza po Śląsk i Małopolskę - w pasie cantralnym - możliwe są intensywne opady deszczu Dlatego też IMGW ostrzega przed gwałtownym podniesieniem się poziomu wody w rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. To ostrzeżenie dotyczy również całej linii brzegowej Bałtyku.

"Strefa burz i opadów nasuwa się powoli nad centralną Polskę - tam w najbliższych godzinach prognozowana jest intensyfikacja zjawisk (opady, silny wiatr). Nad ranem strefa burz i opadów przesunie się na wschód kraju, gdzie zacznie słabnąć i stopniowo zanikać" - prognozuje IMGW we wpisie zamieszczonym w poniedziałek tuż przed północą. We wtorek rano ostrzeżenia przed burzami z gradem dotyczą powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego, szczycieńskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, giżyckiego, ełckiego, grajewskiego, monieckiego, kolneńskiego, piskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego.

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego i drugiego stopnia dla przeważającego obszaru kraju. "Od północnego zachodu zacznie napływać front atmosferyczny i burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, miejscami może spaść do około 30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 90 kilometrów na godzinę" - wyjaśniał Grzegorz Walijewski z IMGW. Część tych ostrzeżeń obowiązywała do wtorkowej nocy. "W pierwszej części nocy burze będą występowały od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, aż po dolnośląskie, a w drugiej części nocy: od pomorskiego, przez warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, aż po opolskie. W nocy te burze będą nieco słabsze: porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 kilometrów na godzinę, punktowo może spaść 20-25 litrów na metr kwadratowy" - dodał rzecznik Instytutu.