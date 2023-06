Partner 27-letniej Anastazji opublikował w sobotę (24 czerwca) w mediach społecznościowych wpis poświęcony nieżyjącej kobiecie i ich relacji. To on zgłosił zaginięcie Polki, para była w związku od 10 lat.

Grecja. Partner 27-letniej Anastazji publicznie zabrał głos w sprawie śmierci kobiety

Z informacji przekazanych przez mężczyznę wynika, że od 10 lat był w związku z Anastazją, planowali się pobrać i założyć rodzinę. Opisywał swoją partnerkę jako osobę energiczną, wrażliwą i czułą. "Nie potrafiła przejść obojętnie, widząc, że ktoś potrzebuje pomocy. Często kupowała jedzenie bezdomnym lub dawała im pieniądze. Praktycznie codziennie dokarmiała ptaki, psy, koty, wydawała mnóstwo pieniędzy na pomoc zwierzętom. W stosunku do mnie była lojalna i nigdy nie dała mi powodu do zazdrości. Traktowała wszystkich ludzi z szacunkiem, lubiła rozmawiać z każdym i miała zaufanie do wszystkich" - przekazał 28-latek w swoim wpisie, który po pewnym czasie zniknął z sieci, został jednak przesłany przez autora do redakcji "Super Expressu".

Mężczyzna przekazał również, że Anastazja kilka dni wcześniej mocno poparzyła sobie dłoń, co sprawiło, że była bardzo przygnębiona. "Przez to bardzo mało jadła. Podejrzewam, że poparzenie mogło być powodem, dlaczego sięgnęła po alkohol. Taka sytuacja mogła spotkać każdego z nas" - dodał 28-latek. Zaapelował, by osoby, które nie znały Anastazji, nie wydawały opinii na jej temat. "Proszę osoby, które jej nie znają, o wstrzymanie się z negatywnymi opiniami na jej temat, ponieważ jest to bardzo bolesne dla mnie i jej rodziny" - napisał mężczyzna do korespondenta "Super Expressu".

Grecja. Adwokat oskarżonego Banglijczyka zrezygnował z obrony mężczyzny

Przypomnijmy, 27-letnia Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca. Po raz ostatni była widziana przed lokalnym sklepem w towarzystwie mężczyzn z Bangladeszu i Pakistanu. Kobieta miała wówczas wsiąść na skuter z jednym z nich i pojechać wraz z nim do jego domu. 27-latka miała w międzyczasie zadzwonić do swojego partnera i powiedzieć mu, że nie jest trzeźwa, a do domu odwiezie ją jeden z mężczyzn. Później poinformowała, że czuje się niekomfortowo w jego towarzystwie, po czym wysłała partnerowi swoją lokalizację. Gdy ten pojawił się w wyznaczonym miejscu, okazało się, że znalazł się na pustkowiu. Mężczyzna od razu zgłosił zaginięcie kobiety, jednak policja miała mu doradzić, aby odczekał kilka godzin. Zgłoszenie przyjęto nad ranem 13 czerwca, a 18 czerwca znaleziono ciało 27-latki, 400 metrów od domu 32-letniego Banglijczyka.

Według szacunków policji Anastazja miała być torturowana przez swojego oprawcę przez 45 minut. Tyle wyniósł czas między przewiezieniem Polki do miejsca, w którym zmarła, a momentem jej uduszenia. Jak poinformował grecki portal protothema.gr zwłoki kobiety były owinięte w taki sposób, że bardzo szybko doszło do rozkładu, co utrudniało postępy w śledztwie.



Adwokat Banglijczyka, który usłyszał zarzuty gwałtu i zabójstwa, zrezygnował z obrony mężczyzny. "Współczuję rodzinie, jak i całemu greckiemu społeczeństwu, zwłaszcza w tak małej miejscowości, jak nasza wyspa. Nie przyjmuję nominacji z urzędu do nowego postępowania karnego pod zarzutem zabójstwa i gwałtu" - przekazał mecenas, cytowany przez portal cyclades24.gr.