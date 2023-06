W ciągu najbliższych dni w znacznej części kraju możemy się spodziewać obfitych opadów deszczu oraz burz. Według prognoz synoptyków najwięcej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych pojawi się na zachodzie Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Prognoza pogody. Gdzie pojawią się burze?

W poniedziałek 26 czerwca według zapowiedzi synoptyków, po południu na wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu lub burze. Natomiast późnym popołudniem lub w godzinach wieczornych na zachodzie mogą się pojawić burze z gradem i opadami do 30 mm. Temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 24 do 30 st. C. w rejonach podgórskich Karpat, a nad morzem od 21 st. C do 24 st. C. "Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h lokalnie na krańcach zachodnich do 90 km/h" - przekazali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od poniedziałku 26 czerwca od godz. 7.30 do wtorku 27 czerwca do godz. 7.30 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczy to województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego.

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na poniedziałek i kolejne dni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim,

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

łódzkim,

mazowieckim,

warmińsko-mazurskim - w zachodniej części (powiaty: elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, nidzicki).

Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Ostrzeżenia w 12 województwach

Prognoza pogody. Burze i opady deszczu w znacznej części kraju

Burze i deszcz pojawią się również w kolejnych dniach. We wtorek i środę będzie umiarkowanie ciepło - w większości kraju termometry wskażą od 19 do 25 st. C. Najcieplej będzie we wtorek, na południu Polski możemy się spodziewać 27 st. C. W czwartek będzie pogodnie prawie w całym kraju. Jedynie na południu mogą występować burze. Temperatura będzie wynosić od 22 do 26 st. C.

Od wtorku 27 czerwca od godz. 16.00 do środy 27 czerwca do godz. 1.00 ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem mogą dotyczyć zachodnich krańców województw:

zachodniopomorskiego (pow. kołobrzeski, gryficki, kamieński, goleniowski, policki, łobeski, stargardzki, gryfiński, choszczeński, pyrzycki, myśliborski),

lubuskiego (pow. gorzowski, sulęciński, słubicki, krośnieński, Gorzów Wielkopolski).

Wypadek rządowej kolumny na Podlasiu.Jest oświadczenie Policji

Od wtorku 27 czerwca od godz. 7.30 do środy 27 czerwca do godz. 7.30 wydane mogą zostać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczą województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązujące od środy 28 czerwca od godz. 7.30 do czwartku 29 czerwca do godz. 7.30 przed burzami z gradem przewidziano też dla województw: