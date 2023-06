Wybuch w szczecińskiej Akademii Sztuki. Jedna z rannych z poparzeniem 90 proc. powierzchni ciała

Wybuch wydarzył się ok. godz. 16 w pracowni graficznej Akademii Sztuki przy ul. Kolumba. Ranne zostały trzy kobiety, które uczestniczyły w zajęciach dodatkowych z grafiki warsztatowej. Najprawdopodobniej do wybuchu przyczyniła się praca z denaturatem. Nie doszło do pożaru. Z budynku ewakuowało się kilkanaście osób.

Jak mówiła w rozmowie z Radiem Szczecin Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 20-letnia kobieta doznała poparzeń blisko 90 proc. powierzchni ciała i została przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Trafiła do Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w szpitalu w Gryficach. - Dwie pozostałe kobiety w wieku 33 i 40 lat zostały zabezpieczone przez nasze zespoły i przetransportowane do szpitali z oparzeniami klatki piersiowej i twarzy - mówiła Heigel.

Szczecin: Wybuch w Akademii Sztuki

Akademia Sztuki w Szczecinie to wyższa uczelnia artystyczna, w której łączone są dwie dziedziny: sztuki plastyczne i wizualne ze sztukami muzycznymi. Jak informuje Akademia na swojej stronie internetowej, uczy się w niej niemal 900 studentów. "Studenci naszej uczelni mają do dyspozycji najnowocześniej wyposażone pracownie, laboratoria, studia i sale wykładowe" - czytamy.