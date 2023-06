Polityków interesuje wojna z Brukselą i mediami. Gazeta.pl to, co naprawdę myślą Polacy [KOMENTARZ]

Jak piszemy w Deklaracji Redakcyjnej Gazeta.pl, naszą partią jest Partia Czytelników i Czytelniczek. Co to oznacza? Oznacza, że pracujemy dla naszych odbiorców, a nie partii politycznych. To w pierwszej kolejności Czytelnikom, nie politykom, chcemy dostarczać jak najlepsze treści, informacje, reportaże, analizy czy wywiady. Dlatego tak nas interesuje, jakie kwestie uważacie za najważniejsze u progu kampanii wyborczej, a jakie za zbyt mało nagłaśniane w debacie publicznej.

Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl