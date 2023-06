Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Większość Polski zostanie objęta ostrzeżeniami IMGW

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w niedzielę Polska będzie znajdować się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Kraj zdominuje ciepła masa powietrza polarnego morskiego. To spowoduje, że pogoda będzie sprzyjająca odpoczynkowi na świeżym powietrzu, mimo że mogą wystąpić zachmurzenia. Sytuacja jednak zmieni się od przyszłego tygodnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromny lej kondensacyjny w pobliżu Wrocławia! Wybrzmiała syrena alarmowa

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają ciepłą niedzielę w Polsce

Jak pisze portal fanipogody.pl, w niedzielę sytuacja baryczna w naszym kraju "nie ulegnie większej zmianie", ponieważ Polska będzie znajdować się pod wpływem antycyklonu z centrum nad południowo zachodnią częścią kraju, co przyniesie pogodną i słoneczną aurę. "We wschodniej części kraju niewykluczone są słabe opady i rozproszone burze. Docierać mają do wschodniej połowy naszego kraju chłodne masy powietrza polarnego i kontynentalnego z północy. Natomiast w zachodniej zaznaczy się adwekcja powietrza polarnomorskiego znad Atlantyku" - czytamy.

Według doniesień synoptyków z IMGW, w niedzielę może wystąpić małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie miejscami może ono wzrosnąć do dużego. Szczególnie na wschodzie Polski spodziewane są, przelotne opady deszczu. Po południu możliwe jest pojawienie się burz z opadami deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 26 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, ponieważ termometry wskażą tam od 20 do 22 stopni. W niedzielę wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego i północnego, jednakże przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Jedynie w regionach, gdzie pojawią się burze, jego porywy mogą wynieść do 60 km/h.

W nocy synoptycy przewidują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie Polski mogą pojawić się początkowo duże opady deszczu. Termometry wskażą co najmniej od 12 do 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, ponieważ od 8 do 10 stopni. Najniższa temperatura w postaci około 6 stopni wystąpi lokalnie w dolinach karpackich. Wiatr będzie słaby i pochodzący z kierunków zachodnich.

Pogoda. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed deszczem i burzami

IMGW planuje wydać ostrzeżenia w poniedziałek przed burzami z gradem. Synoptycy informują, jaka będzie pogoda w Polsce

Według prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW, w poniedziałek mogą zostać wydane alerty dotyczące burz z gradem pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że drugi stopień może obowiązywać w województwie zachodniopomorskim i północnych oraz zachodnich powiatach woj. lubuskiego. Znaczna część kraju może zostać objęta alertami pierwszego stopnia. IMGW planuje wydać je w województwach:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim (z wyjątkiem powiatów wschodnich),

mazowieckim,

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim,

łódzkim,

lubuskim (w powiatach południowo-wschodnich),

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Godziny otwarcia będą inne

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu może ono wzrosnąć do dużego na zachodzie i krańcach wschodnich Polski. Druga połowa dnia przyniesie przelotne opady deszczu. Około wieczora na zachodzie mogą miejscami wystąpić burze z przelotnymi opadami deszczu i punktowo z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 29 stopni na przeważającym obszarze Polski. Lokalnie na krańcach zachodnich termometry mogą wskazać około 30 stopni. W rejonach podgórskich Karpat i nad morzem będzie od 21 do 24 stopni. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w czasie burz może osiągnąć do około 70 km/h, a miejscami nawet 90 km/h.