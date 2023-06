Niedziela handlowa to jedna z niewielu okazji w roku, kiedy można zrobić zakupy w ostatni dzień tygodnia. Otwarte wtedy są zarówno sklepy, jak i galerie handlowe. Do końca roku zostało niewiele niedziel, podczas których handel będzie legalny. Czy 25 czerwca będzie można zrobić zakupy?

Najbliższa niedziela handlowa w czerwcu. W jakich godzinach zrobimy zakupy w sklepach?

Najbliższa niedziela handlowa będzie już 25 czerwca. Tego dnia otwarte będą wszystkie supermarkety, sklepy spożywcze i odzieżowe. Inne natomiast będą ich godziny otwarcia, ponieważ należy wziąć pod uwagę, że podczas weekendów niektóre sklepy skracają standardowe godziny pracy.



Przykładem jest Lidl i Carrefour, gdzie zakupy będzie można zrobić do 20:00 lub 21:00. Intermarche będzie otwarty do 17:00. Przeważnie sklepy są zamykane między godziną 20:00 a 22:00. Godziny otwarcia Biedronki zazwyczaj ustalone są do godziny 22:00. Warto jednak sprawdzić godziny na stronach internetowych poszczególnych sklepów lub w aplikacjach. W przypadku konieczności zrobienia zakupów po tym czasie musimy udać się do sklepów, które działają całodobowo.

Niedziele handlowe 2023. Kiedy ponownie zrobimy zakupy w sklepach w niedzielę?

Do końca roku pozostało niewiele niedziel handlowych. Kolejnym dniem, w którym mimo zakazu handlu zrobimy zakupy w niedzielę, będzie 27 sierpnia. Termin ten będzie sprzyjał między innymi wracającym z podróży, którzy będą chcieli uzupełnić zapasy w domach. Dzięki temu możliwe będzie także udanie się do sklepów po potrzebne artykuły do szkoły, jeżeli do tej pory uczniowie tego nie zrobią. Kolejna niedziela handlowa wydarzy się 17 grudnia.