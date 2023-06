Zobacz wideo Witucki: Na rynku pracy walka o kompetencje będzie coraz silniejsza

W czwartek Krzysztof Stanowski opublikował na Twitterze zdjęcia odpisu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 czerwca br. i opatrzył je takim komentarzem: "Natalia Janoszek myśli, że może zakneblować mi usta i zabronić ujawniania prawdy na jej temat. Otóż nie. W ten czy inny sposób wkrótce ukaże się materiał na jej temat, bo po to pojechałem do Mumbaju i nie tylko. Po fakty. I czy jej się to podoba, czy nie, ja te fakty ujawnię. Kiedy, droga Natalio, nazwałem cię patologiczną oszustką, nie wiedziałem jeszcze, że to zbyt pieszczotliwe określenie. Jesteś polską Anną Delvey vel Sorokin."

Krzysztof Stanowski z prawnym zakazem mówienia o Natalii Janoszek. "Stop cenzurze prewencyjnej"

Przypomnijmy - miesiąc temu, 23 maja, na Kanale Sportowym pojawił się odcinek cyklu "Dziennikarskie zero" Krzysztofa Stanowskiego poświęcony Natalii Janoszek. Tytuł: "Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt?". Współwłaściciel Kanału Sportowego próbował dowieść, że kariera Natalii Janoszek, o której rozpisywały się media, niemal w ogóle nie istnieje. Stanowski stwierdził, że aktorka nie ma na swoim koncie żadnych poważnych ról, a za szum medialny odpowiada tylko ona. Nazwał ją "patologiczną kłamczuchą". Na celebrytkę wylała się fala krytyki. Ale Janoszek sprawy nie odpuściła i pozwała Stanowskiego do sądu za naruszenie dóbr osobistych.

