Wolnoć Tomku w swoim domku? Nie na balkonie. Za to możesz dostać mandat

"Wolnoć Tomku w swoim domku" to przysłowie, które nie sprawdzi się w przypadku balkonów, wolier i osiedlowych ogródków. Dlaczego? Mimo że stanowią one integralną część naszego mieszkania, ich status prawny jest niestandardowy. Warto wiedzieć jakich zachowań się wystrzegać, by nie narazić się na gniew sąsiada i tym samym uchronić się przed potencjalnym mandatem.

Podstawą dla większości zasad obowiązujących nas na zewnętrznej części własnościowej jest zakaz immisji. Pod jego obowiązywanie podchodzi każde działanie utrudniające naszym sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości. Pierwsze pozycje na czarnej liście zachowań na balkonie zajmują grillowanie (szczególnie przy intensywnym dymie i dużym ogniu, który może stanowić zagrożenie pożarowe), palenie papierosów, puszczanie głośnej muzyki, opalanie się toples lub nago oraz odbywanie stosunku płciowego. Dwie ostatnie czynności mogą wywołać zgorszenie u naszych sąsiadów, pozostałe po prostu utrudnią im skupienie się na pracy czy późniejszy odpoczynek. Jeśli popełnimy któryś z powyższych grzechów sąsiedzkich, musimy liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu.

Na tym jednak lista zakazanych praktyk się nie kończy. W zależności od osiedla wspólnoty mogą same nakładać ograniczenia na właścicieli ogródków, balkonów i wolier za pomocą uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnoty. Mogą one obejmować tak oczywiste kwestie jak zakaz wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów i zawartości odkurzaczy przez balkon, jak i mniej codzienne zakazy pokroju uniemożliwienia mieszkańcom wieszania donic z kwiatami od zewnętrznej strony barierki. Takie rozwiązanie ma na celu zmniejszyć ryzyko ewentualnego zerwania się i spadnięcia roślin.

Inne kwestie poruszane przez regulamin wspólnoty to między innymi podlewanie roślin doniczkowych (woda z nich nie powinna kapać lub lać się po podłodze czy elewacji), kwestia trzymania zwierząt na balkonach (zdarza się, że zostaje to zakazane), wywieszania mokrego prania i dokonywania modyfikacji przy konstrukcji budynku od jego zewnętrznej strony. Nad gminnymi najemcami poza konsekwencjami finansowymi za niestosowanie się do zasad ustalonych przez wspólnotę wisi również widmo wypowiedzenia umowy najmu.