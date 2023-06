W piątek 23 czerwca przez Polskę przemieści się niż z układem frontów. Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie będzie na ogół całkowite, z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na pozostałym obszarze będzie więcej przejaśnień, ale należy spodziewać się burz z gradem, w tym gwałtownych, z nawalnym deszczem i silnym wiatrem do 90-100 km/h. Lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, sumy opadów mogą sięgać 50-55 mm.

Gdzie jest burza? Rano zagrzmiało na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce

Jak podała stacja TVN Meteo, w piątek rano front burzowy rozciąga się przez województwa wielkopolskie i opolskie: od Wągrowca przez Gniezno - Turek - Kalisz - Wieluń - Kluczbork - Opole - Krapkowice - Głubczyce i dalej na obszarze Czech. Grzmi także na przecięciu woj. śląskiego i małopolskiego oraz na południu woj. łódzkiego (Bielsko-Biała - Jaworzno - Dąbrowa Górnicza - Szczekociny - Włoszczowa - Piotrków Trybunalski). "Zjawiska są umiarkowane i silne. Wiatr osiąga w porywach do 60-80 km/h. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia gradu" - poinformowano.

Burze w piątek mogą być intensywne. Spodziewany grad. Są ostrzeżenia

Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Alerty drugiego stopnia dotyczą siedmiu województw:

lubelskiego (południowej części);

(południowej części); łódzkiego (wschodniej części);

(wschodniej części); mazowieckiego (południowej części);

(południowej części); małopolskiego ;

; podkarpackiego ;

; śląskiego ;

; świętokrzyskiego.

Jak zostało wspomniane wyżej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (od 35 do 50 mm), oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia te w większości regionów będą obowiązywały do godz. 18, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do godz. 21.

Są też alerty pierwszego stopnia. Wydano je dla województw:

kujawsko-pomorskiego ;

; lubelskiego (północnej części);

(północnej części); łódzkiego (zachodniej części);

(zachodniej części); mazowieckiego (północnej części);

(północnej części); wielkopolskiego (powiatów północnych i wschodnich);

(powiatów północnych i wschodnich); zachodniopomorskiego (południowej części).

Ostrzeżenia będą ważne najpóźniej do godz. 18.

Dla pozostałych powiatów woj. zachodniopomorskiego wydano alert pierwszego stopnia dotyczący silnego deszczu z burzami. Będzie ważny do godz. 14. Wprowadzono też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla woj. podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie tam miejscami 32 stopnie.