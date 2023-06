Dlaczego Fundusz Sprawiedliwości finansuje ławki i garnki? Politycy się tłumaczą

Według polityków Suwerennej Polski przekazywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do kół gospodyń wiejskich oraz straży pożarnych ma związek z prewencją związaną z przestępczością. - Koła gospodyń wiejskich (...) są znakomitym partnerem do budowania systemowego modelu przeciwdziałania przestępczości na obszarach wiejskich - stwierdził wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, w rozmowie z Interią.

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiają do kół gospodyń wiejskich. Politycy zadowoleni

"Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw. Te środki - pochodzące z kieszeni ludzi, którzy wyrządzili krzywdę innym - mają czynić dobro. Mają wspomagać pokrzywdzonych wskutek przestępstw i w wypadkach. Mają służyć ich zapobieganiu. Mają ratować ludzi. I to się już dzieje!" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej funduszu. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



Według rozporządzenia Ziobry wydanego w 2017 roku, środki z funduszu mają trafiać do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw, ich najbliższych, a także pomóc osobom, które opuszczają zakłady karne. Środki te mają również zapobiegać przestępczości. Według zawartych tam zapisów, środki z funduszu mogą też pokryć roboty budowlane, koszt urządzeń czy wyposażenia.

Thermomix i frytkownice dla kół gospodyń z Funduszu Sprawiedliwości

W ostatnich dniach politycy Suwerennej Polski publikują w mediach zdjęcia rzeczy, które zakupiono w ramach funduszu. "Dzięki pozyskanym środkom zakupimy solidne stoły i ławy piknikowe drewniane z metalowym stelażem. Są one nam tak potrzebne na własne potrzeby przy okazji organizacji różnych wydarzeń plenerowych jak pikniki czy festyny" - napisał w mediach społecznościowych Konrad Kuświk z Urzędu Gminy Kraszewice, która według informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako jedna z 468 gmin uzyskała dofinansowanie z funduszu w br.

Dofinansowania otrzymują też koła gospodyń wiejskich. "Pielęgnują polskie tradycje, religię, kulturę i patriotyzm. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości je wspiera i pomaga" - napisał na Twitterze Marcin Warchoł, wiceszef resortu sprawiedliwości. "KGW Rychnów otrzymało z Funduszu Sprawiedliwości wsparcie w wysokości 5 tys. zł" - przekazał Janusz Kowalski.

Według polityków Suwerennej Polski ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich pełnią kluczową rolę w działaniach prewencyjnych dotyczących przestępczości, czy przemocy. - W swoich lokalnych społecznościach koła gospodyń wiejskich pełnią bardzo ważną rolę integrując mieszkańców. Do tego organizacja różnych spotkań, wydarzeń, festynów, warsztatów. To koła są źródłem aktywności w swoich miejscowościach. Ta działalność przyczynia się do przeciwdziałania przemocy - zauważa szefowa Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Katarzyna Korus w rozmowie z Interią.

KGW będą przeciwdziałać przestępczości. Gminy dostaną na to 5 mln zł

Najwyższa Izba Kontroli krytykuje działalność Funduszu Sprawiedliwości

Działalność Funduszu Sprawiedliwości zdecydowanie skrytykowała w 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie, który obejmował okres od czerwca 2020 r. do maja 2021 r., przedstawiono wiele nieprawidłowości. "Dysponent finansował zadania niezwiązane z celami Funduszu oraz niemające bezpośredniego związku z tematyką przeciwdziałania przestępczości" - przekazał w raporcie NIK.

"Spośród 681 409,2 tys. zł dotacji przyznanych ze środków Funduszu w okresie objętym kontrolą, jedynie 228 502,0 tys. zł (34 proc.) przeznaczono na pomoc świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym przestępstwem (i osobom im najbliższym), a 24 225,0 tys. zł (4 proc.) na pomoc postpenitencjarną. Pozostałe dotacje dotyczyły w szczególności: przeciwdziałania przyczynom przestępczości (144 umowy na kwotę 171 091,7 tys. zł), wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (2 455 umów na kwotę 140 802,9 tys. zł) oraz jednostek ochrony zdrowia (121 umów na kwotę 35 204,4 tys. zł), budowy i wyposażenia ośrodka dla osób dorosłych przebywających w stanie śpiączki (jedna umowa na kwotę 37 240 tys. zł)" - czytamy w publikacji.