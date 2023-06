Polacy porzucają zwierzęta przed wakacjami. Do jednego schroniska trafiło 18 psów w tydzień

Osoby opiekujące się bezdomnymi zwierzętami mówią o problemie zwierząt, które są porzucane przed wakacjami. W tym okresie do schronisk trafia wyjątkowo dużo czworonogów, których właściciele uznali, że posiadanie zwierzęcia "koliduje" z ich planami. Zjawisko to potwierdzają m.in. statystyki obrazujące sytuację Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Problem zwierząt porzucanych przed wakacjami jest coraz poważniejszy. Schronisko: Zalała nas fala psiaków

"Kurier Szczeciński" przekazał, ile zwierząt trafiło w ostatnim czasie do ośrodka w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od początku czerwca schronisko przyjęło 28 czworonogów, w związku z czym znajduje się tam obecnie 27 kotów i 66 psów. Szczególnie tych ostatnich tuż przed wakacjami przybyło wyjątkowo dużo. Tylko w ciągu siedmiu dni, od 12 do 18 czerwca, pracownicy ośrodka zaopiekowali się 18 nowymi psami.

Do problemu porzuconych zwierząt szczecińskie schronisko odniosło się na Facebooku. "W ostatnich tygodniach zalała nas fala psiaków, które nagle przestały się wpisywać w rodzinny obrazek. Zalała nas fala historii i wymówek, za którymi próbują się ukryć ludzie, dla których pies przez chwilę wydawał się fajnym pomysłem, ale (...) przestał (nim być - red.). Pies z fajnego pomysłu stał się problemem, a problemu najłatwiej się pozbyć" - napisano.

Opiekunowie bezdomnych zwierząt sugerują, co przed wakacjami powinni zrobić właściciele czworonogów

Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie podkreślili, że właściciele zwierząt wcale nie muszą wybierać między porzuceniem czworonogów a rezygnacją z wakacji. Wskazali przy tym kilka pomysłów na to, jak pogodzić urlop z odpowiedzialnym traktowaniem obowiązku opieki nad zwierzęciem.

Wśród wymienionych przez nich rozwiązań znalazło się:

wybieranie - coraz liczniejszych - hoteli, które akceptują obecność czworonogów, dzięki czemu możliwe będzie zabranie zwierzęcia ze sobą;

sprawdzenie, czy wśród członków rodziny lub znajomych są osoby, którym można powierzyć opiekę nad zwierzęciem na czas wyjazdu;

skorzystanie z oferty hoteli dla zwierząt;

zwrócenie się o pomoc do tzw. petsitterów, czyli opiekunów, których usługi można dostosowywać indywidualnie do potrzeb danego zwierzęcia.

Opieka nad zwierzęciem powinna być też zawsze przemyślana. Porzucenie psa, który był członkiem naszej rodziny, generuje u niego ogromny stres i może wpływać na jego przyszłe zachowanie czy nawet uniemożliwić mu kolejną adopcję.