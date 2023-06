Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł 18 czerwca ulicami Poznania z kościoła Dominikanów do katedry poznańskiej. Hasło tegorocznego marszu brzmiało "Razem dla Życia". Podczas wydarzenia do wiernych przemawiał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Szrot gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (22.06)

Poznań. Marsz dla Życia i Rodziny. Abp Stanisław Gądecki przemawiał do wiernych

Podczas przemówienia Abp Stanisław Gądecki przekazał, że pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni "za obronę życia ludzkiego od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci". Zwrócił także uwagę, że "poszanowanie życia ludzkiego spoczywa na wszystkich odpowiedzialnych za sprawy publiczne".

- Powołani do służby człowiekowi, dobru wspólnemu, mają obowiązek opowiadać się odważnie po stronie życia. Zwłaszcza w sferze rozporządzeń prawnych. To jest zadanie posłów, senatorów, to jest też zadanie Sejmu. To jest zadanie wszystkich tych, którzy cieszą się większym poparciem publicznym i w związku z tym powinni też pokazać większe poszanowanie dla życia - mówił Gądecki. - Ustawa łamiąca naturalne prawo niewinnego dziecka do życia jest niesprawiedliwa i nie może mieć mocy prawnej.

Prof. Wiącek pisze do Witek ws. przepisów aborcyjnych. Wskazuje rozwiązanie

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił też uwagę na konsekwencje, jakie czekają polityków, którzy nie sprzeciwiają się aborcji. - Każdy poseł, który głosuje przeciwko życiu, popełnia grzech ciężki, a tym samym nie może przystępować do komunii. Nie może przystępować do komunii świętej, jeśli wcześniej, w spowiedzi nie wyraził żalu za popełniony grzech oraz woli jego naprawy - dodał duchowny.

Śmierć Doroty z Bochni. Komentarz Rzecznika Praw Pacjenta

W poznańskim Marszu dla Życia wzięły udział dwa tysiące osób

Archidiecezja poznańska cyklicznie organizuje Marsz dla Życia w centrum Wielkopolski. Organizatorzy zwracają uwagę, że "przejście ulicami Poznania pod katedrę poznańską na Ostrowie Tumskim ma przypomnieć, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawdę o godności i poszanowaniu dla rodziny, która jest związkiem mężczyzny i kobiety otwartych na przyjęcie daru potomstwa".

W tegorocznym wydarzeniu miało wziąć udział około dwóch tysięcy osób. Patronatem honorowym objęli wydarzenie metropolita poznański abp Gądecki oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.