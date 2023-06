Artur Andrus z nową audycją radiową po odejściu ze "Szkła kontaktowego". "Magazyn rozrywkowy"

W jednym z majowych wydań "Szkła kontaktowego" w TVN24 wyemitowano zestawienie słów polityków Zjednoczonej Prawicy o kobietach. Wśród nich znalazły się transfobiczne wypowiedzi, w tym kpiny prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że ktoś "był mężczyzną, a teraz jest kobietą". Po krótkim materiale Tomasz Sianecki połączył się z prowadzącym program "Dzień po dniu" Piotrem Jaconiem. Krzysztof Daukszewicz rzucił wówczas: "Jakiej płci on dzisiaj jest?". Jacoń, który usłyszał komentarz Daukszewicza, spuścił głowę i krótko zapowiedział materiały, które miały zostać wyemitowane.

Słowa Krzysztofa Daukszewicza spotkały się ze sporą krytyką. Piotr Jacoń, ojciec transpłciowej córki, skomentował później sytuację na swoim profilu na Instagramie. "Zbiorowe oburzenie na słowa pana Krzysztofa właściwie mogą mnie cieszyć. Nawet polska prawica zorientowała się, że tak zwany żart z transpłciowości żartem nie jest" - napisał dziennikarz. Redakcja TVN24 zaznaczyła, że "całym sercem stoi i będzie stała za prawami dyskryminowanych mniejszości".

W ubiegłym tygodniu Daukszewicz ogłosił odejście z programu. "Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, 'jaką on ma dzisiaj płeć', a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem" - zaznaczył. Podkreślał też, napisał m.in. piosenkę "Ballada o wyklętych kredkach" w obronie osób LGBT i "Osiemdziesiąt radiowozów". W geście solidarności z satyrykiem z występów w "Szkle kontaktowym" zrezygnowali także Artur Andrus i Robert Górski.

Artur Andrus poza "Szkłem kontaktowym". Satyryk z nową audycją

Artur Andrus wciąż prowadzi w RMF Classic audycję "NieDoMówienia", występuje też na recitalach. Jak ogłosiło w czwartek internetowe Radio 357 (tworzone m.in. przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki), satyryk będzie prowadził wraz z Filipem Jaślarem audycję "Dom Wypoczynkowy "Czarna Helena".

- To magazyn rozrywkowy, w którym prezentować będziemy premierowe monologi, skecze i piosenki przysyłane do audycji przez grupę zaprzyjaźnionych z Radiem 357 Autorów. W każdym programie usłyszymy piosenkę z ostatniej chwili, inspirowaną tematami proponowanymi przez Słuchaczy, dowiemy się co słychać u Czarnej Heleny, zaprosimy Państwa do czytelni i sięgniemy do archiwów polskiego kabaretu - wyjaśnia wydawczyni audycji Roma Leszczyńska.