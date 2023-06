"Gdyby się szanowała, to by żyła". Dlaczego po śmierci Anastazji zalała nas fala hejtu?

W niedzielę greckie media podały, że odnaleziono nagie i owinięte w prześcieradło zwłoki kobiety, 27-letniej Anastazji, która zaginęła w zeszłym tygodniu. Na jej ciele widoczne były siniaki, urazy głowy, a wstępne ustalenia wskazują na uduszenie. Policja nieoficjalnie mówi też o torturach.

REKLAMA

"Sama sobie winna, miała chłopaka. to czego szukała?", "Z pewnością była poinformowana przez personel hotelu, że z obcymi nie powinno się oddalać od swego miejsca zamieszkania". "Niestety to ogromną tragedią, lecz dziewczyny powinny być bardziej ostrożne, wydaje im się, że jak są ładne, to facet będzie skakał za nią i wszystko tylko dla niej", "No i co. Teraz my mamy umartwiać się za dziewczynę, która nie dbała o siebie?", "Prawda jest taka, że gdyby się szanowała, można było uniknąć tej tragedii" - to niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych pod artykułami o śmierci 27-letniej Anastazji. Oczywiście, są także zupełnie inne wpisy. Wielu internautów wykazuje się dużą empatią, pisze wspierające rodzinę zmarłej słowa i podkreśla, że Anastazja nie była niczemu winna. I bardzo dobrze, że są takie komentarze. Pytanie jednak, skąd się biorą inne?

Słowo na "g"

Lato 2022. Ola (imię zmienione - red.) - młoda, wykształcona, miła kobieta - razem ze znajomymi poszła do klubu w jednym z większych miast w Polsce. Podczas imprezy podano jej pigułkę gwałtu. Zajście miało miejsce w jej własnym mieszkaniu. Zajście, bo Ola do tej pory nie potrafi wypowiedzieć słowa na "g". Jej historię i to, jak kolejne instytucje dopuszczały się wtórnej wiktymizacji, opisała w artykule z 26 maja br. Lidia Mazowiecka, prezeska Zarządu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Zawiadomienie o przestępstwie Ola złożyła zaledwie kilka dni po zajściu, namawiana do tego przez przyjaciół, psycholożkę, adwokata, a nawet prokuratora. "Wszyscy byli przekonani, że dzięki temu sprawca będzie ścigany przez powołane do tego organy, a ona uniknie przykrości i upokorzeń" - wskazuje Lidia Mazowiecka. Problemy pojawiły się jednak już przed zgłoszeniem przestępstwa, w momencie zwrócenia się o pomoc medyczną. A później? "Musiała wspólnie z policjantką przeglądać pościel", "oglądać nagrania z monitoringu, aby wskazać na nagraniu sprawcę, choć wcześniej, przy składaniu zeznań mówiła, że nie pamięta, jak on wygląda", a "prokuratorka stwierdziła, że przekierowuje sprawę do komisariatu policji właściwego dla miejsca przestępstwa, bo nie ma czasu na gromadzenie materiałów i dowodów". Rok później sprawa dalej się toczy. Jest na etapie postępowania przygotowawczego. Ola chciałaby, żeby z jej bolesnych doświadczeń organy państwowe, a także organizacje pozarządowe wyciągnęły wnioski, więc w artykule Lidii Mazowieckiej pojawia się apel do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra Sprawiedliwości.

Historia Oli niestety dobrze obrazuje to, na czym polega wtórna wiktymizacja. - To sytuacja, kiedy osoba, która stała się ofiarą przestępstwa, jest wiktymizowana kolejny raz, w inny sposób, przede wszystkim przez reakcję przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przykładowo, może tu chodzić o mało uważne, nieostrożne przeprowadzenie badań lekarskich po jakimś zdarzeniu, albo o sytuację, gdy ofiara składa zeznania w sali, na której znajdują się inne osoby, mimo, że mówi o bolesnych i intymnych doświadczeniach - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prawniczka i kryminolożka dr hab. Dagmara Woźniakowska. Wtórna wiktymizacja nie kończy się jednak na etapie przesłuchań i badań. W rękach adwokatów oskarżonych może być ona narzędziem niezwykle skutecznym i bezlitosnym - nierzadko zdarza się, że aby zmniejszyć winę swojego klienta, bądź klientki, obrona próbuje w jak największym stopniu przerzucić winę na ofiarę. Ale o tym później.

Koszmar Anastazji trwał 92 min. Współlokator podejrzanego zmienia zeznania

Prosty sposób na walkę z bólem, czyli dlaczego obwiniamy ofiary

Wypadek samochodowy starszego kierowcy, zaginięcie 19-letniej dziewczyny, skrzywdzenie seksualne dziecka. Szybko możemy wyobrazić sobie na miejscu anonimowej osoby naszego dziadka, który czasem irytuje nas komentarzami na temat alternatywnych metod leczenia, ale mimo wszystko jest ciepłym i serdecznym człowiekiem, który raz po raz wciska nam w rękę dyszkę, gdy nikt nie patrzy. Możemy pomyśleć o naszej siostrze, która właśnie zaczęła studiować wymarzony kierunek i jest podekscytowana mieszkaniem w akademiku, w końcu daleko od domu, w końcu bez rodziców. Możemy też pomyśleć o naszym dziecku, za które bez wahania oddalibyśmy życie.

- Jeśli dowiadujemy się o jakimś okropnym zdarzeniu, ta wiadomość jest dla nas nieprzyjemna, zwłaszcza kiedy w jakiś sposób możemy się zidentyfikować z bohaterami tej sytuacji. Odczuwamy dyskomfort także wtedy, gdy na miejsce ofiary możemy podstawić bliską emocjonalnie nam osobę - mówi dr hab. Dagmara Woźniakowska. - Bardzo wielu rodziców kobiet, które są w podobnym wieku co Anastazja, jest obecnie w sytuacji, kiedy ich córki wyjeżdżają za granicę - spędzają tam wakacje, pracują, studiują. W związku z tym wiadomość o śmierci 27-letniej Polki w Grecji ich szczególnie dotyka - mówi prawniczka. Z dyskomfortem musimy sobie więc jakoś poradzić. A sposób jest łatwy.

Żeby przywrócić sobie ten porządek świata, musimy sobie wytłumaczyć, że naszej córce by się to nigdy nie przydarzyło. A dlaczego? Bo nasza córka by postąpiła w inny sposób, nie znalazłaby się nigdy w takiej sytuacji. Nie piłaby z obcymi mężczyznami alkoholu, nie zadawałaby się z nie-Europejczykami, bo to też jest taki bardzo niesprawiedliwy, ale jednak schemat w myśleniu wielu osób. I tak oto przywracamy sobie spokój. Jeżeli ja sobie wytłumaczę, że moja córka by się tak nigdy nie zachowała i obarczę winą ofiarę, przywracam sobie spokój

- wyjaśnia dr hab. Dagmara Woźniakowska.

O wtórnej wiktymizacji można więc mówić, nie tylko opisując działania instytucji, ale i w kontekście zachowania członków społeczeństwa, którzy albo mało wspierają ofiarę, albo co gorsze - zaczynają mieć do niej pretensje i doszukują się w niej winy. Wtórnej wiktymizacji mogą dopuścić się także media, przedstawiając ofiarę w niekorzystnym świetle podczas opisywania jej sprawy. Sprawy nie ułatwia też wiara w "sprawiedliwość świata". Im mocniej wierzymy, że każdy otrzymuje to, na co zasługiwał, tym częściej i silniej obwiniamy ofiarę.

Śmierć 27-letniej Anastazji. "Budynek jest zupełnie niepilnowany".

Artykuł 197, paragraf pierwszy

"Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12" - brzmi pierwszy paragraf artykułu 197 Kodeksu karnego. Na pierwszy rzut oka można uznać nawet, że wszystko się zgadza. Trudno się przecież nie zgodzić z "przemocą, groźbą i podstępem". A jednak, aby zobaczyć dziury polskiego prawa, wystarczy wyjąć na stół alkohol. Wtedy ustawodawca nam powie: "no i czego się spodziewałx, skoro tyle piłx".

- W kwestii alkoholu mówi się o podstępie. Jest także artykuł, który mówi o stanie bezradności, ale dotyczy on tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną, a nie osób, które są pod wpływem jakichś środków. Tak więc w kontekście alkoholu zostaje nam jedynie podstęp. Ale! Orzecznictwo mówi, że jeśli dorosła osoba pije alkohol, to ona wie, jakie są tego konsekwencje - może się upić - i w związku z tym, to, że ktoś z nią odbywa stosunek seksualny, to nie jest żaden podstęp - mówi prawniczka. - To jest bardzo konserwatywne podejście, bardzo konserwatywne myślenie, które przerzuca winę na osobę pokrzywdzoną - "w związku z tym, że piła alkohol, że była nietrzeźwa, to znaczy, że ona ponosi winę za to, co ją spotkało" - kontynuuje.

Polskie prawo: Pijany nie podpiszesz umowy, ale wyrazisz świadomą zgodę na seks

Dr hab. Dagmara Woźniakowska, podobnie jak m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek i Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej, apeluje, że konieczna jest zmiana polskich przepisów dotyczących przestępstwa zgwałcenia - Polska powinna dostosować definicję gwałtu do wymogów Konwencji stambulskiej. - Konwencja stambulska mówi, że przemocą seksualną jest każda sytuacja, gdy osoba nie wyraziła zgody, a zgoda ta - to jest bardzo ważne - musi być wyrażona w takich warunkach, że wiadomo, że ta osoba ma możliwość w danym momencie wyrażenia świadomej zgody. Wiemy z konstrukcji prawa cywilnego, że np. jak ktoś jest pijany, to nie może podpisać umowy. Gdyby pani przyszła bardzo pijana do notariusza i powiedziała, że chce np. spisać testament, zostałaby pani wyproszona, bo notariusz powiedziałby, że nie jest możliwe, aby osoba w takim stanie złożyła swobodne oświadczenie woli. A przecież dokładnie taka sytuacja dotyczy przemocy seksualnej - podkreśla prawniczka.

Konwencja stambulska jasno wskazuje, że z osobą pijaną nie podejmujemy stosunku seksualnego, ponieważ osoba ta nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody. Nawet jeżeli mówi, werbalizuje, że chce, to ta zgoda nie jest świadoma. I to jest zupełnie inna perspektywa niż perspektywa polskiego Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ofiarę trzeba doprowadzić do obcowania płciowego groźbą, przemocą, bądź podstępem

- wskazuje ekspertka. O zmianę definicję gwałtu apeluje też Fundacja Feminoteka. Petycję w tej sprawie można podpisać tutaj.

Pij, o ile nie jesteś kobietą

Wtórna wiktymizacja z powodu alkoholu (choć w rzeczywistości to tylko jeden z czynników) - jak wynika z badań - najsilniej dotyka kobiety. "Ważną cechą zdecydowanej większości związków, w których doszło do zabójstwa na tle przemocy, jest nadużywanie alkoholu. Upija się większość mężczyzn i kobiet, zarówno ofiar, jak i sprawców zabójstw, co sądy często interpretują na niekorzyść kobiet, gdyż stan upojenia narusza drastycznie stereotyp kobiety kulturalnej oraz dobrej matki i żony, a tylko w niewielkim stopniu ma wpływ na ocenę mężczyzn" - wynika z projektu badawczego Fundacji Centrum Praw Kobiet "Kobiety i mężczyźni jako ofiary i sprawcy zabójstw oraz innych przestępstw z użyciem przemocy" (2013).

"Gdy kobiety są mordowane na tle przemocy, jakiej doznają ze strony stosującego przemoc partnera, fakt, że są wtedy pod wpływem alkoholu i ogólnie nadużywają go, co do zasady jest uznawany przez sądy za okoliczność łagodzącą dla sprawców zabójstwa" - piszą autorzy raportu. I wskazują, że widać wyraźnie podwójne standardy w odwrotnej sytuacji - "pozostawanie przez zabitego mężczyznę pod wpływem alkoholu jest traktowane przez sąd jako okoliczność dodatkowo zaostrzająca odpowiedzialność kobiety".

Piła, był nieostrożny, szli nocą niebezpieczną ulicą

- Ja wprowadziłem do literatury naukowej pojęcie quasi-winy w postępowaniu ofiary. Winy, której treść odbiega swoim zakresem od winy w prawie karnym. To nie chodzi o to, że ona ponosi odpowiedzialność, ale ona poprzez swoje zachowanie przyczyniła się do tego, że stała się ofiarą przestępstwa. Podejście "ofiara nigdy nie jest winna" nie jest dobre. Nie zawsze jest winna, ale zdarza się, że jest. Takie jest naukowe podejście wiktymologii na świecie. Trzeba spojrzeć na to holistycznie - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prof. Brunon Hołyst, prawnik, kryminolog i pionier wiktymologii w Polsce. - Mamy do czynienia z dwoma osobami - jedna postępuje w pewien konkretny sposób, a druga to wykorzystuje do celów zbrodniczych. Dlatego tutaj można mówić o współdziałaniu tych osób, chociaż ofiara przestępstwa często nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie może doprowadzić do negatywnych skutków - podkreślił. Pytany o komentarze typu: "ofiara sama jest sobie winna, bo napiła się alkoholu", ocenił, że nie jest to wiktymizacja wtórna, tylko przyczynienie się do tego, że stała się ofiarą przestępstwa.

Dr hab. Dagmara Woźniakowska, którą zapytaliśmy o słowa profesora, podkreśla, że "należy on do zupełnie innego pokolenia, które miało całkowicie inny sposób myślenia". - W latach 80. było wielu naukowców, którzy w taki sposób pisali. Ale, chociażby prof. Ewa Bieńkowska, która była wybitną polską wiktymolożką i która napisała cały doktorat o przyczynieniu się ofiary do przestępstwa zgwałcenia, pod koniec życia zaczęła się z tego wycofywać. Więc to nie jest też tak, że naukowcy nie zmieniają swojego podejścia - zauważa. Jak przypomina ekspertka: wiktymologia jest bardzo młodą nauką. - My ją mamy właściwie od dopiero 80 lat. Wcześniej pisząc o przestępczości, raczej koncentrowano się na przestępcy. Nie robiło się badań o przyczynianiu się ofiary do przestępstwa. Tak więc: naukowo to było ważne - wskazała kryminolożka. - Wiktymologia w zasadzie zaczęła się od odchodzenia od pojęcia zupełnie niewinnej ofiary i całkowicie winnego sprawcy. To było w latach 40. Zupełnie nowe podejście, nowa perspektywa. I to nie było głupie. Jest bardzo dużo sytuacji, kiedy osoba pokrzywdzona, do tego swojego pokrzywdzenia w różnym stopniu się przyczynia np. przez to, że sama zachowuje się agresywnie i prowokująco, albo że się zachowuje nieostrożnie - to jest rzecz do badania naukowego i to jest okej. Dobrze jest znać czynniki ryzyka, bo dzięki temu możemy lepiej dbać o swoje bezpieczeństwo, a nawet możemy dzięki temu prowadzić lepszą politykę karną, politykę budowania miasta, architektury. Tak, żeby wiedzieć, o jakie czynniki warto zadbać, aby poprawić ogólne bezpieczeństwo - mówi ekspertka.

To oczywiste, że każdy rodzic nastolatka czy młodej kobiety będzie mówić: uważaj, nie wracaj sama, zamów taksówkę, nie pij za dużo alkoholu. To są oczywiste czynniki ryzyka. Natomiast fakt, że te czynniki ryzyka występują, nie oznacza, że mamy prawo przerzucać winę na ofiarę. Ona miała prawo być pijana, ona miała prawo spotkać się z mężczyznami, których wcześniej nie znała (w przypadku Anastazji tego do końca nie wiemy - red.). Miała prawo to wszystko zrobić. Doszukiwanie się w tym jej winy jest w stosunku do niej strasznie nie fair. To oni nie mieli prawa jej skrzywdzić. I to jest aż tak proste

- podkreśla.

Wiktymologia zauważyła ofiarę. Adwokaci zwietrzyli okazję

Dzięki wiktymologii, jak tłumaczy dr hab. Dagmara Woźniakowska, nastąpiło silniejsze umocowanie osoby pokrzywdzonej w procesie karnym. - Do lat 80. osoba pokrzywdzona w procesie karnym w zasadzie nie istniała. Z biegiem czasu zyskiwała coraz więcej praw, stała się stroną postępowania itd. To jest na pewno bardzo ważny dorobek wiktymologii - podkreśla prawniczka. I dodaje: "Z drugiej strony pościg za naukowym wyjaśnieniem przyczyniania się ofiary do przestępstwa bardzo łatwo zmienia się w obwinianie ofiary, na co zwracają uwagę wiktymolożki feministyczne".

"Niejednokrotnie ofiary muszą odpierać ataki nie tylko ze strony prowadzących przesłuchanie, ale również obrońców oskarżonych na sali sądowej. Zdarza się, że mowa obrończa przeradza się w mowę oskarżycielską wobec osoby pokrzywdzonej" - pisze w dr Anna Chodorwska, po czym cytuje prof. Hołysta: "Najłatwiej uwolnić sprawcę od winy i kary, atakując ofiarę, czyniąc z niej autora zbrodni".

Temida może i ma opaskę na oczach, ale sędziowie już nie

- Sytuacje nie zawsze są takie bardzo jednoznaczne. Jak np. ocenimy sytuację, gdy osoba zabije przemocowego małżonka? Mamy nawet taki termin "zabójstwo tyrana domowego", zabójstwa kogoś, kto znęcał się nad innym latami. Trudno jest wtedy powiedzieć, że ten tyran swoim długotrwałym zachowaniem nie przyczynił się do tego, że ostatecznie został zabity. Tak więc: badanie przyczynienia się ofiary nie jest zupełnie zero-jedynkowe i to jest rzecz, która dużo zmieniła - zwraca uwagę dr hab. Dagmara Woźniakowska. Ale, jak zauważa, "dziwnym trafem, obwinianie ofiary częściej wykorzystywane jest wtedy, gdy ofiarą jest kobieta i kiedy chodzi o przestępstwo seksualne, niż w sytuacji, kiedy mówimy o zabójczyniach przemocowych partnerów". - One niezwykle często są bardzo surowo karane za to, co zrobiły i tu sądy są nieszczególnie chętne do brania pod uwagę całej przemocowej sytuacji, która trwała przed zabójstwem - wskazuje prawniczka.

To zjawisko opisują też autorzy wcześniej wspomnianego badania z 2013 roku. "Orzekając w sprawach mężczyzn, którzy zabijają swoje żony lub partnerki, sędziowie w większości wypadków nie biorą pod uwagę, że mężczyźni ci wcześniej przez wiele lat się nad nimi znęcali. Najczęściej przemoc, której doznawały kobiety, nie jest uznawana za okoliczność obciążającą dla zabójcy (...)". Badacze wskazują nawet, że "trudno oprzeć się wrażeniu, że sędziowie w istocie podzielają punkt widzenia sprawców i przyjętą przez nich linię obrony". "W uzasadnieniach wyroków czytamy często, że gdyby ofiara rzeczywiście była bita i maltretowana, nie tkwiłaby tak długo w związku i nie doszłoby do zabójstwa" - zwracają uwagę. Sytuacja wygląda jednak diametralnie inaczej w sytuacji, gdy to kobieta zabije mężczyznę. Wówczas wątek przyczynienia się ofiary do zabójstwa nie jest już aż tak chętnie brany pod uwagę - zauważają autorzy.

***

"(...) Sytuacja, kiedy wtórnie wiktymizują ofiarę organy ścigania, opieka społeczna czy wymiar sprawiedliwości, to ogromna porażka systemu. W Polsce jest to poważny problem. Wiktymizacja wtórna nie tylko krzywdzi już wcześniej skrzywdzonych, ale w dużym stopniu przyczynia się do dysfunkcjonalności systemu, który nie przeciwdziała krzywdzeniu i nie pomaga ofiarom. W ten sposób zniechęca je do szukania pomocy. Natomiast sprawcy, zdając sobie z tego sprawę, mogą czuć się bezkarni i powtarzać ofiarom - nikt ci nie uwierzy’" - to nie jest cytat z artykułu naukowego. To komunikat policji, która wprost przyznaje: Mamy problem.

***

Najważniejsze źródła:

"Obwinianie ofiary - poznać zjawisko, zrozumieć mechanizm", Dagmara Woźniakowska

"Wtórna wiktymizacja zgwałconej", Lidia Mazowiecka

"Zapobieganie powtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa zgwałcenia: wybrane aspekty proceduralne", Anna Chodorowska

"Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach zabójstwa na tle przemocy w rodzinie", Urszula Nowakowska, Andrzej Dominiczak, red. Ewa Jaworska-Solich