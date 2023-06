Jerzy Owsiak przegrał w sądzie z autorką "Plastusiów". "Bandzior kradnący pieniądze"

Jerzy Owsiak pozwał twórczynię programu "Plastusie" Barbarę Pielę. Chodzi o odcinek, w którym przedstawiono prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako lalkę, która kradnie pieniądze ze zbiórki - na jednym z banknotów umieszczono gwiazdę Dawida. Odcinek ten pokazano w 2019 roku w programie "Minęła 20" tuż przed 27. finałem WOŚP.

Jerzy Owsiak o decyzji sądu: Nie będziemy się kopać z koniem

Jerzy Owsiak odniósł się do sytuacji w swoich mediach społecznościowych. "Jak to jest? Wystarczy coś jęknąć, pisnąć na temat kogokolwiek z obozu rządzącego, co przedstawiłoby ich w krzywym zwierciadle i natychmiast rusza chór wyjących, że 'niegodziwe, że to napaść, tak nie można, że skandal, chamstwo, chuliganeria'!" - napisał prezes WOŚP, zaznaczając, że chce zakończyć sprawę przedstawienia go przez Pielę jako "ulepionego z plasteliny bandziora kradnącego pieniądze ze zbiórki na bezczela".

"Sąd w niedługim elaboracie, który otrzymaliśmy wczoraj, uznał na końcu, że 'zgodnie z art. 17 §1 pkt 3 k. p. k. postępowanie umarza się, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma'. W naszej ocenie ten materiał, jako żywy przypominający nazistowskie kroniki filmowe, nie miał znikomej szkodliwości społecznej. Ale nie będziemy się kopać z koniem, być może wszyscy potrzebujemy powrotu do normalnych, przepojonych najbardziej ludzkimi standardami, zasad współżycia, a wtedy dostrzeżemy belkę w oku. Powrót do takich standardów zależy tylko i wyłącznie od nas. Zło!!!" - czytamy w poście.

Barbara Piela odniosła się do decyzji sądu na swoim profilu na Twitterze. "Koniec batalii w sprawach z J. Owsiakiem przeciwko mnie! Ostatnia sprawa ostatecznie umorzona! Przesłuchania na komendach, wizyty policji w domu, lincz medialny… sprawy w prokuraturze, sądach-wszystko wygrane!" - napisała Piela, dziękując swoim obrońcom za wsparcie.

Owsiak przegrał proces z autorką animacji dla TVP. "Mistrzostwo szczucia"

Przypomnijmy, 26 października 2022 roku, Jerzy Owsiak decyzją sądu musiał przeprosić Barbarę Pielę za zniesławienie. W styczniu 2019 roku, trzy dni przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na antenie TVP Info została wyemitowana wspomniana animacja "Plastusie". Jak napisał w mediach społecznościowych prezes Fundacji WOŚP, został on ukazany w materiale jako "pospolity oszust i złodziej w czerwonych spodniach i żółtej koszuli". Animacja sugerowała, że Jerzy Owsiak działa na zlecenie Hanny Gronkiewicz-Waltz, byłej prezydentki Warszawy.