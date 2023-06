Onet: Funkcjonariusz CBŚP pracujący przy sprawie brata Szymczyka nie żyje. Policja odpowiada

Jak podaje Onet, w Niedzielę Wielkanocną 9 kwietnia 2023 roku odnaleziono ciało Pawła w sadzie niedaleko domu. Mężczyzna wisiał na smyczy swojego psa. Mimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się go uratować.

Funkcjonariusz CBŚP znaleziony martwy. Onet: pracował przy sprawie brata Szymczyka

Paweł we wrześniu 2022 roku rozpoczął pracę w lubelskim Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP jako młodszy aspirant. "22 listopada 2022 r. grupa lubelskich funkcjonariuszy CBŚP dokonała zatrzymania trzech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej ze Skarbu Państwa miliony złotych na tzw. karuzeli vatowskiej. W ręce policjantów wpadli Arkadiusz K., Grzegorz K. i 49-letni Łukasz S. Jak się później okazało, trzeci z zatrzymanych jest bratem komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka" - opisuje Onet.

Jak wynika z ustaleń portalu, Paweł pracował przy sprawie, w którą zamieszany był brat Szymczyka. Mężczyzna miał mówić, że sprawa jest "ukręcana", a w CBŚP dochodzi do matactw i zaczął myśleć o powrocie do poprzedniej pracy.

Śmierć funkcjonariusza CBŚP. Tajemnicze okoliczności zgonu

O śmierci żona Pawła mówiła: "To była ostatnia osoba, po której mogłabym się spodziewać takiego ruchu. Kilka miesięcy temu nie chciał być na pogrzebie osoby, która popełniła samobójstwo, bo nie mógł patrzeć na cierpienie jego dzieci". Z kolei, jego matka stwierdziła, że nigdy nie uwierzy, że "sam sobie to zrobił". Według ustaleń Onetu, Paweł miał zostawić SMS pożegnalny do żony, który nigdy nie został wysłany. Znalazły się w nim jednak zwroty, których nigdy nie używał, a sama wiadomość była oschła.

Najbliżsi Pawła mówią także, że nie widzieli dokumentacji medycznej, która by potwierdziła jego rzekomą chorobę. - Nic nie wiem o żadnej chorobie. Nie widziałam żadnych dokumentów, nie brał żadnych leków. Wiedziałabym, gdyby coś takiego było - mówiła żona Pawła. Kiedy funkcjonariusz zmarł, jego ciało skremowano. Nie przeprowadzono sekcji zwłok.

Onet poprosił o komentarz Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie. "Z naszych informacji wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, natomiast m.in. ze względu na dobro rodziny nie będziemy udzielać żadnych informacji dotyczących spraw prywatnych ani szczegółów postępowania" - odpisał zespół prasowy CBŚP. "Nieprawdą jest, że wskazany funkcjonariusz prowadził postępowanie przygotowawcze lub był członkiem grupy śledczej w sprawie, o którą Pan pyta" - odpowiada z kolei KGP. Cały tekst dostępny jest pod tym linkiem.

Onet: pracował przy sprawie brata Szymczyka. Jest odpowiedź policji

W czwartek na stronie policji pojawiło się oświadczenie ws. publikacji Onetu. "Wskazany w artykule zmarły funkcjonariusz - tak jak informowaliśmy Autorów tekstu - ani nie prowadził postępowania przygotowawczego w opisywanej sprawie, ani nie był nawet szeregowym członkiem grupy śledczej. W CBŚP służył dopiero od kilku miesięcy. Jest to jednoznaczne z tym, że nie miał dostępu do żadnych akt tej sprawy oraz nie odpowiadał za żadne czynności procesowe lub operacyjne. Autorzy pominęli te fakty, celowo budując fałszywą narrację o sensacyjnym charakterze" - głosi oświadczenie.

Policja zarzuca autorom, że nadali artykułowi "sensacyjny charakter" w myśl powiedzenia "że zmarły się nie wypowie". W oświadczeniu napisano także, że dziennikarze Onetu "przekłamali fakty i napisali nieprawdę". "Należy przypomnieć, że to Prokuratura prowadziła śledztwo zarówno w opisywanej w tytule artykułu sprawie, jak i w związku z nagłą śmiercią funkcjonariusza. Wykluczono wszelkie możliwe powody mogące mieć związek ze służbą w CBŚP. To również prokurator podejmował decyzje co do czynności w tych sprawach. Autorzy w swoim tekście zastosowali wiele manipulacji i celowo tragiczną śmierć powiązali ze sprawą, w której ten funkcjonariusz tak naprawdę w ogóle nie uczestniczył" - czytamy dalej. Policja zapowiedziała także, że wniesie oficjalną skargę do Rady Etyki Mediów na dziennikarzy, którzy "przygotowali publikację godzącą w dobre imię zmarłego funkcjonariusza, jak i całej formacji".

Wyjątkowe traktowanie brata komendanta głównego? Łukasz S. nadal jest wolny

Sprawa brata Jarosława Szymczyka. W tle karuzela podatkowa

Przypomnijmy, że Łukasz Sz. został zatrzymany pod koniec listopada 2022 roku. Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła mu pięć zarzutów - udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, fałszowania faktur vatowskich czy oszustw dotyczących mienia znacznej wartości. Razem z Łukaszem Sz. policja zatrzymała dwie osoby. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał w maju 2023 roku postanowienie dotyczące kwoty poręczenia majątkowego, jakie ma wpłacić Łukasz Sz. - 1 milion złotych.

Termin wpłaty minął 17 maja, do tej pory Łukasz S. wpłacił 400 tys. złotych i złożył swój paszport z powodu zakazu opuszczaniu kraju. Jak się okazuje, na wniosek obrońców Łukasza S. prokurator zmienił warunki poręczenia majątkowego - przekazał prok. Andrzej Jeżyński, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie w rozmowie z Onetem. - W sumie Łukasz S. przelał 400 tys. zł, a w pozostałej części - 600 tys. zł - ustalono hipotekę na jego majątku. Śledczy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. - Kwotowo się zgadza. Łącznie jest to niemal milion złotych - dodał rzecznik Jeżyński. 49-letni Łukasz S. w dalszym ciągu jest podejrzany o udział w grupie, która mogła doprowadzić Skarb Państwa do utraty niemal 40 mln zł.