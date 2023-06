Upalny czwartek z burzami z gradem. Są "pomarańczowe" alerty IMGW

W czwartek 22 czerwca zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo duże. W prawie całej Polsce spodziewane są przelotne opady deszczu, nie będzie padać tylko w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazury. Na południu i wschodzie wystąpią burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Termometry pokażą od 20 stopni C. na Wybrzeżu do 32 na krańcach zachodnich - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upał w czwartek 22 czerwca. Nawet 32 stopnie

W związku z upałem IMGW wydał "pomarańczowe" ostrzeżenia drugiego przed upałem. Dotyczą one województw:

dolnośląskiego (za wyjątkiem powiatów: kłodzkiego, Wałbrzych i wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, Jeleniej Góry i karkonoskiego);

(za wyjątkiem powiatów: kłodzkiego, Wałbrzych i wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, Jeleniej Góry i karkonoskiego); kujawsko-pomorskiego (za wyjątkiem powiatów północnych)

(za wyjątkiem powiatów północnych) lubuskiego (za wyjątkiem powiatów północnych);

(za wyjątkiem powiatów północnych); łódzkiego (dotyczy powiatów zachodnich);

(dotyczy powiatów zachodnich); opolskim;

małopolskiego (za wyjątkiem powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, Nowego Sącza i nowosądeckiego, gorlickiego);

(za wyjątkiem powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, Nowego Sącza i nowosądeckiego, gorlickiego); śląskiego (za wyjątkiem powiatu żywieckiego);

(za wyjątkiem powiatu żywieckiego); wielkopolskiego (za wyjątkiem powiatów północnych);

Według prognoz IMGW temperatura maksymalna w dzień na tych obszarach może wynieść miejscami od 29 do 32 stopni C. Alerty w większości regionów będą ważne do godziny 18 w czwartek, a tylko w woj. małopolskim do godz. 18 w piątek.

Ostrzeżenia (niższego) pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

dolnośląskiego (w powiatach nieobjętych stopniem pierwszym), będą obowiązywały do godz. 18 w czwartek;

(w powiatach nieobjętych stopniem pierwszym), będą obowiązywały do godz. 18 w czwartek; małopolskiego i śląskiego (w powiatach południowych), ważne do godz. 18 w piątek.

Burze z gradem na południowym wschodzie Polski. "Żółte" alerty

IMGW prognozuje też burze z gradem, które w czwartek wystąpią lokalnie w południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęto woj.:

lubelskie (powiaty południowe);

(powiaty południowe); małopolskie (powiaty: nowotarski, tatrzański, Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, Tarnów, tarnowski, dąbrowski);

(powiaty: nowotarski, tatrzański, Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, Tarnów, tarnowski, dąbrowski); podkarpackie (poza powiatem Tarnobrzeg).

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami wystąpi grad. Alerty będą ważne od godz. 11 do 20.