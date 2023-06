Na stadionie miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie odbyła się w środę ceremonia otwarcia trzeciej edycji igrzysk europejskich. W trakcie wydarzenia wystąpili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin (do wczoraj wicepremier). Ich przemówienia zagłuszyły dobiegające z trybun gwizdy i buczenia.

Andrzej Duda i Jacek Sasin wygwizdani w Krakowie

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań z momentu kiedy minister Jacek Sasin, który został mianowany pełnomocnikiem rządu do spraw igrzysk europejskich, wchodzi na scenę. W momencie rozpoczęcia przemówienia zostaje jednak zagłuszony przez donośne gwizdy kibiców zgromadzonych na stadionie Wisły w Krakowie. Buczenie i gwizdy nie ucichły nawet na moment kilkuminutowego wystąpienia polityka.

W podobny sposób tłum przywitał prezydenta Andrzeja Dudę, którego na początku oficjalnie powitał prowadzący ceremonię Tomasz Kammel. W mediach społecznościowych oprócz licznych nagrań pojawiło się także wiele komentarzy odnoszących się do postawy kibiców. "Sasin wygwizdany, Duda wygwizdany. Poszło w świat..." - napisał na Twitterze poseł KO Grzegorz Furgo. Sytuację podsumował także były premier prof. Marek Belka. "Jacek Sasin zdobywcą pierwszego złota w dyscyplinie 'gwizd długodystansowy'" - napisał żartobliwie europoseł.

W czwartek rano gwizdy skomentował Jacek Sasin, który podczas środowego przemówienia nie odniósł się do reakcji kibiców. "Grupka politycznych hejterów próbowała zakłócić otwarcie Igrzysk Europejskich. Wielki organizacyjny sukces Polski wywołał frustrację tych, którzy źle życzą naszej Ojczyźnie. Pomylili sportowe święto z politycznym wiecem. Wstyd!" - napisał na Twitterze minister aktywów państwowych.

Igrzyska europejskie w Krakowie. Ceremonia otwarcia trzeciej edycji

Szacuje się, że ceremonię otwarcia trzeciej edycji igrzysk europejskich na stadionie miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie obejrzało nawet 25 tys. widzów. Uroczystość składała się z części artystycznej, parady, przemówień organizatorów oraz wspomnianych przemówień polityków. Podczas trwającego blisko trzy godziny wydarzenia, przypomniano sylwetki najbardziej zasłużonych i znanych Polaków, jak m.in. Jan Paweł II, Fryderyk Chopin czy Wisława Szymborska, a kibice mogli podziwiać występy młodych polskich artystów, którzy prezentowali utwory m.in. Chopina, Stanisława Wyspiańskiego, czy Henryka Arctowskiego. Na scenie pojawił się także polski DJ Tribbs oraz zespoły: Zakopower, Golec Orkiestra czy T-Love. Na uroczystości otwarcia igrzysk pojawiła się także tradycyjnie parada uczestniczących w nich reprezentacji. Polska jako gospodarz pojawiła się na samym końcu parady, jednak była jedną z najliczniejszych drużyn. Nie zabrakło najważniejszego elementu ceremonii, czyli olimpijskiego znicza. Na stadion z ogniem przybiegli Dawid Tomala, Marian Woronin, Zygmunt Smalcerz, Maja Włoszczowska i Robert Korzeniowski. Płomień przejęli od nich Anita Włodarczyk, Marcin Oleksy i Janusz Pyciak-Peciak, którzy wspólnie zapalili znicz.

Obecne igrzyska europejskie, których gospodarzem jest Kraków i region Małopolska, to trzecia tego typu impreza. Zarządza nią Europejski Komitet Olimpijski i tylko państwa, które należą do tego komitetu, mogą brać w niej udział. Jest organizowana na wzór igrzysk olimpijskich. Igrzyska w Małopolsce potrwają do 2 lipca. Ma w nich wystąpić około 7 tys. sportowców i sportowczyń z blisko 50 krajów. Będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Pierwsza edycja igrzysk europejskich odbyła się w 2015 roku w Baku.