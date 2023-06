Gigantyczna ulewa na Mazowszu. Jedna z miejscowości znalazła się pod wodą

W środę wieczorem gwałtowna ulewa z burzą przeszły nad Wyszogrodem. Miasteczko jest zalane. Zdjęcia umieścił w mediach społecznościowych m.in. Miejski Reporter. Widzimy na nich, że ulice zostały całkowicie zalane. Lokalny dziennikarz poinformował, że w usuwaniu skutków ulewy bierze udział około 11 zastępów straży pożarnej.

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. bryg. Edward Mysera przekazał w rozmowie z Interią, że tylko w Wyszogrodzie doszło do tak gwałtownych zjawisk pogodowych. Jak podkreślił, jest jeszcze za wcześnie na szacowanie jakichkolwiek strat materialnych.

Strażacy wypompowują z domów wodę i pomagają mieszkańcom w zabezpieczaniu ich posesji.

Burzowa noc nad Polską. Nawałnice także w kolejnych dniach

Synoptycy z IMGW spodziewają się wystąpienia najsilniejszych burz wieczorem. Mogą towarzyszyć im opady deszczu do 20-30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Od Pomorza Wschodniego i Warmii po południe kraju burze mogą mieć większą intensywność. Dodatkowo opady mogą wynieść około 40 mm wraz z wiatrem, którego porywy mogą wynieść do 85 km/h. Wyładowania atmosferyczne będą przemieszczać się na wschód Polski, tym samym zanikając na zachodzie. Taka pogoda może utrzymać się do rana kolejnego dnia, szczególnie w centrum kraju i na wschodzie. Jednakże wiatr i opady powinny być słabsze niż w dzień. Synoptycy spodziewają się opadów deszczu od 10 do 20 mm, porywów wiatru do 65 km/h. Ponadto może wystąpić niewielki grad.

Gdzie jest teraz burza? W środę wieczorem nadejdą najsilniejsze zjawiska

Jak informuje portal fanipogody.pl, synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami także w kolejnych dniach. W czwartek burze mogą pojawić się we wschodniej połowie kraju. Nawałnice będą mieć mniejszą intensywność niż w środę, jednakże pogoda wciąż dla wielu regionów może być niebezpieczna. Aby nie przegapić aktualnych informacji na temat burz, warto śledzić prognozę pogody na bieżąco.