10 czerwca br. na terenie jednego z parkingów we Wrocławiu dwóch sprawców przy użyciu paralizatora obezwładniło konwojenta, po czym jeden z nich nakazał pokrzywdzonemu oddać klucze do samochodu służbowego, gdzie w sejfie znajdowało się kilkaset tysięcy złotych. Następnie mężczyźni uciekli, kradnąc pojazd wraz z przewożonymi pieniędzmi.

''Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z pionu operacyjnego, prewencji oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Policjanci, sprawdzając okoliczny teren, jeszcze w tym samym dniu znaleźli porzucony pojazd z otwartym sejfem, ale nie było w nim gotówki. W sprawie policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat oraz dwie kobiety w wieku 23 i 25 lat'' - opisuje policja w komunikacie.

Policja odzyskała 700 tys. Gotówka znajdowała się pod podłogą i w ścianie

Policji udało się odzyskać ponad 700 tysięcy złotych pochodzących z napadu, które ukryte były na terenie dwóch posesji zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Skradziona gotówka znajdowała się pod podłogą oraz w ścianie.

Służby uważają, że inicjatorem całej operacji, był 24-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, który wspólnie z dwoma innymi mężczyznami dokonał tego przestępstwa. Z ustaleń policji wynika, że cała grupa wcześniej zaplanowała swoje działania i przystąpiła do realizacji swojego planu, a jeden z nich pomógł im w ucieczce z miejsca zdarzenia.

Policja podkreśla, że do tej pory zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, usłyszało już trzech mężczyzn, tj. dwóch 24-latków i 48-latek. Prokurator współdziałający z policjantami, na podstawie zebranych przez nich materiałów i dowodów, wystąpił z wnioskami o tymczasowy areszt dla podejrzanych do Sądu. Trzech z nich zostało już tymczasowo aresztowanych. Za popełniony czyn, może im grozić kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Postępowanie w sprawie prowadzą obecnie doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.