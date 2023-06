Gdzie jest burza? W środę wieczorem najsilniejsze wyładowania atmosferyczne. Wysłano alerty RCB

Według prognozy IMGW stan na godzinę 19:46 wskazywał, że w rejonie Kalisza utworzyła się superkomórka burzowa. Burzy może towarzyszyć duży grad o średnicy około 5 cm. Pojawi się również deszcz o natężeniu 10-15 mm/10 min oraz porywy wiatru od 90 do nawet 100 km/h. Burza przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Na Śląsku, Kujawach i Kaszubach występują słabsze wyładowania atmosferyczne z deszczem do około 10 mm/ 10 min i porywami wiatru do 70 km/h. Możliwe jest także wystąpienie niewielkiego gradu.

Gdzie jest burza? Synoptycy z IMGW ostrzegają mieszkańców wielu regionów w Polsce

Burze mogą pojawić się w wielu regionach Polski. Według prognozy burzowej IMGW słabe wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się na wschodzie Polski. Natomiast cała reszta jest zagrożona burzami o nasileniu umiarkowanym z wyjątkiem województwa lubuskiego, przeważającej części zachodniopomorskiego i na wschodzie Wielkopolski, gdzie wyładowania atmosferyczne nie powinny wystąpić wcale. Ostrzeżenia obowiązują od środy od godziny 8:00 rano w środę do 7:30 w czwartek.

Synoptycy z IMGW spodziewają się wystąpienia najsilniejszych burz wieczorem. Mogą towarzyszyć im opady deszczu do 20-30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Od Pomorza Wschodniego i Warmii po południe kraju burze mogą mieć większą intensywność. Dodatkowo opady mogą wynieść około 40 mm wraz z wiatrem, którego porywy mogą wynieść do 85 km/h. Wyładowania atmosferyczne będą przemieszczać się na wschód Polski, tym samym zanikając na zachodzie. Taka pogoda może utrzymać się do rana kolejnego dnia, szczególnie w centrum kraju i na wschodzie. Jednakże wiatr i opady powinny być słabsze niż w dzień. Synoptycy spodziewają się opadów deszczu od 10 do 20 mm, porywów wiatru do 65 km/h. Ponadto może wystąpić niewielki grad.

Gdzie jest burza? RCB z alertami dla 12 województw. "Zachowaj ostrożność"

Alerty RCB przed burzami. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy wielu województw

W środę mieszkańcy wielu regionów w Polsce otrzymali alert RCB. "Uwaga! Dziś (21.06) możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmiał komunikat. Alert został ogłoszony na terenie 12 województw:

zachodniopomorskiego (wschodnie powiaty),

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego (powiaty zachodnie),

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego (powiaty północne),

świętokrzyskiego (zachodnia część regionu),

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

Upał i nawałnice w środę. Pomarańczowe i żółte alerty IMGW

Jak informuje portal fanipogody.pl, synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami także w kolejnych dniach. W czwartek burze mogą pojawić się we wschodniej połowie kraju. Nawałnice będą mieć mniejszą intensywność niż w środę, jednakże pogoda wciąż dla wielu regionów może być niebezpieczna. Aby nie przegapić aktualnych informacji na temat burz, warto śledzić prognozę pogody na bieżąco.