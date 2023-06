Prokuratura Okręgowa w Tarnowie poinformowała 15 czerwca, że "zakończono śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa młodej sprzedawczyni w 2001 r. w sklepie w podtarnowskiej miejscowości". Od września 2022 roku mężczyzna jest tymczasowo aresztowany, dzięki ustaleniom śledczych z małopolskiego Archiwum X.

Tarnów. Marek T. oskarżony o zabójstwo sprzedawczyni Teresy K. w Niedomicach

Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysława Sienickiego, 39-letni Marek T., mieszkaniec powiatu tarnowskiego, został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem "w związku z rozbojem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (...) oraz o znęcanie się nad członkiem rodziny" - przekazał rzecznik. Mężczyzna miał zabić 35-letnią wówczas Teresę K., pracownicę jednego ze sklepów w Niedomicach (woj. małopolskie, pow. tarnowski).

W skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko mężczyźnie miały pomóc m.in. "zeznania świadków, opinie z zakresu genetyki, daktyloskopii, traseologii, psychologii, mechanoskopii, medycyny sądowej", które pozwoliły też na zrekonstruowanie możliwego przebiegu zdarzenia i ustalenie sprawcy. "W śledztwie prowadzono tzw. badania eliminacyjne, polegające na pobraniu materiału i przeprowadzeniu badań DNA od wytypowanych osób, w celu zawężenia kręgu podejrzanych" - czytamy w oświadczeniu rzecznika. W sumie do badań wykorzystano próbki pobrane od 672 osób, "w tym do badań eliminacyjnych prowadzonych w latach 2021-2022 od blisko pięciuset osób". Prowadzone badania genetyczne pozwoliły ustalić możliwego sprawcę we wrześniu 2022 roku.

Niedomice. Teresa K. została zamordowana w sklepie. Sprawca ukradł torebkę i wódkę, a następnie uciekł

Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że 3 stycznia 2001 r. Teresa K. pracowała w sklepie spożywczo-przemysłowym w Niedomicach. 17-letni wówczas Marek K. miał wejść do sklepu kilka minut przed zamknięciem i zrobić niewielkie zakupy i wyjść. Po kilku minutach miał się ponownie pojawić i zadać Teresie K. "kilkadziesiąt uderzeń narzędziem ostrym oraz drugim, tępokrawędzistym, które skutkowały uszkodzeniem m.in. krtani, tchawicy, tętnicy szyjnej wspólnej, jam opłucnych i płuc, złamaniem podstawy czaszki" - przekazał rzecznik. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła. Po dokonanej zbrodni mężczyzna miał ukraść torebkę Teresie K. oraz butelkę wódki i uciec.

Według informacji przekazanych przez prokuratora, Marek T. podczas pierwszych przesłuchań przyznał się częściowo do popełnienia zbrodni, natomiast podczas kolejnych przesłuchań już się nie przyznawał. "Zespół biegłych lekarzy psychiatrów i innych specjalności oraz psycholog, po przeprowadzonych badaniach stwierdzili u Marka T. pewne nieprawidłowości, które jednak nie skutkowały wyłączeniem, ani ograniczeniem w stopniu znacznym jego poczytalności" - przekazał rzecznik.