Dziennikarz o aferze ze "Szkłem kontaktowym": Nie zrozumieliście nic. Jak typowi dziadersi

Nie milkną echa po aferze związanej z transfobiczną wypowiedzią, która padła w "Szkle kontaktowym" TVN24. Kiedy nadszedł moment zapowiedzi wiadomości przez Piotra Jaconia, satyryk zapytał "jakiej płci on dzisiaj jest". Do sprawy odniósł się dziennikarz Paweł Felis, który nie oszczędził satyryka, Roberta Górskiego i Artura Andrusa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną". Serial o LGBT+ w Polsce. Odc. 4. "Nie śpij, Zuza"

Dziennikarz Paweł Felis o aferze satyryka Krzysztofa Daukszewicza. "Dziadersowi zrobiło się niekomfortowo, bo świat zareagował"

Afera wywołała nieprzychylną reakcję internautów, której głównym odbiorcą stał się Krzysztof Daukszewicz. Satyryk postanowił odejść z programu TVN. Wraz z nim zrezygnowali Robert Górski i Artur Andrus. Dziennikarz filmowy Paweł Felis skomentował postawę celebrytów. "Panie Daukszewicz, panie Górski - najwyraźniej przegapiliście, że świat się zmienił, bardzo zmienił. Jedną z cech dziadersów jest to, że wydaje im się, że są 'postępowi', 'tolerancyjni', 'dowcipni'. A nie są. Cała sytuacja ze 'Szkłem...' Wam to pokazała. Ale - nie zrozumieliście nic. Jak typowi dziadersi." - zaczął dziennikarz.

Felis podkreślił, że na antenie nie można rzucać takiego żartu zarówno do ojca transpłciowego dziecka, jak i innych osób. Dziennikarz przytoczył wypowiedzi Daukszewicza i Górskiego, które padały w trakcie wymiany zdań i odniósł się do nich. "Panowie, wstydu nie macie. Heteroseksualnemu dziadersowi zrobiło się niekomfortowo, bo obnażył swoją głupotę i świat zareagował. Tyle. To jest 'niszczenie'? Jacoń 'katem'?" - napisał Paweł Felis. Ponadto skomentował decyzję Artura Andrusa, który również pożegnał się z programem. Zdaniem dziennikarza, można było zrobić wiele dobrego przy tej okazji, aby edukować ludzi, jak przepraszać i zażegnywać konflikty. "Ale - jak widać - i w Andrusie wygrał dziaders" - podsumował Felis. Dziennikarz podkreślił, że osoby transpłciowe i LGBTQ od lat mierzą się z nienawistnymi komentarzami i szyderstwami. Ta sytuacja dotyka również ich rodziców, którzy codziennie muszą pokonywać hejt.

Nie milkną echa afery ze "Szkłem kontaktowym". Daukszewicz brnie dalej

Krzysztof Daukszewicz o odejściu z programu TVN. "Taka obecność mnie nie interesuje"

Krzysztof Daukszewicz opublikował w swoich mediach społecznościowych wyjaśnienie dotyczące jego odejścia z programu TVN. "Odszedłem, ponieważ zaproponowano mi, żebym się w nim pojawiał mniej więcej tak jak Jerzy Iwaszkiewicz z 'Uszanowaniem Państwu'. Powiedziałem, że odchodzę, ponieważ taka obecność w programie mnie nie interesuje." Satyryk poruszył również kwestię hejtu, którego stał się celem w ostatnim czasie. Więcej informacji na temat wyjaśnień satyryka znajduje się w artykule wyżej.