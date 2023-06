Afera ze "Szkłem kontaktowym". Daukszewicz brnie dalej. "Jeszcze się nie urodził taki pan Jacoń..."

W połowie maja w "Szkle kontaktowym" emitowanym na antenie TVN24 Krzysztof Daukszewicz, nawiązując do szyderstw Jarosława Kaczyńskiego z osób transpłciowych, "zażartował", pytając "jakiej dziś jest płci" Piotr Jacoń, który właśnie pojawił się na ekranie, by zapowiedzieć wiadomości. Dziennikarz, ojciec transpłciowej córki, jest znany z zaangażowanie w walkę o prawa osób trans. Po tym zdarzeniu satyryk oświadczył, że do programu nie wraca.

"Jeszcze się nie urodził taki pan Jacoń, który by ze mnie zrobił trans i homofoba"

W środę Krzysztof Daukszewicz opublikował w mediach społecznościowych kolejny wpis, w którym wyjaśnia powody swojego odejścia z programu. "Muszę wyjaśnić jedną rzecz. Ze 'Szkła kontaktowego' odszedłem, ponieważ zaproponowano mi, żebym się w nim pojawiał mniej więcej tak jak Jerzy Iwaszkiewicz z 'Uszanowaniem Państwu'. Powiedziałem, że odchodzę, ponieważ taka obecność w programie mnie nie interesuje" - podkreślił i dodał:

Dzisiaj czuję się tak silny, jak Mołdawia po meczu z Polską, więc po przeczytaniu wszystkich ataków na moją osobę, oświadczam, że jeszcze się nie urodził taki pan Jacoń, który by ze mnie zrobił trans i homofoba.

"Obawiam się jednak, że w legendzie zwolenników pana redaktora, pojawi się pewnego dnia narracja, że feralnego dnia w 'Szkle kontaktowym' - to Jarosław Kaczyński pierd...głupoty o transpłciowości powoływał się na wypowiedź Krzysztofa Daukszewicza. Bawcie się dobrze, ponieważ bajek nigdy za dużo. Szczególne ukłony ślę pani profesor Magdalenie Środzie i pani redaktor Renacie Kim życząc obu paniom dalszych udanych fantazji na mój temat" - napisał.

Ostatnie zdanie satyryka odnosi się do wypowiedzi Magdaleny Środy nt. całej afery. - To niewłaściwe zachowanie. Pytaniem jest jednak, na ile zasady właściwego zachowania obowiązują w programach satyrycznych, czy tam nie można ich traktować nieco luźniej? Ale zasadniczo Daukszewicz zrobił żart motywowany transfobią, żart konserwatywnego pryka - powiedziała. Z kolei Renata Kim, o której wspomniał we wpisie, stwierdziła, że "Daukszewicz nie pie***lnął głupoty", a "jest zwykłym transfobem". "Transfobii ubranej w postępowe piórka nie da się obronić" - podkreśliła.

Burza wokół "Szkła kontaktowego". Żona Daukszewicza: Płaczę ze smutku. "Pan Jacoń znów atakuje"

Afera w "Szkle kontaktowym". Rozwój wypadków

1. Gafa Daukszewicza i przeprosiny

Piotr Jacoń, który usłyszał pytanie satyryka, spuścił głowę, westchnął i krótko zapowiedział wiadomości. Tomasz Sianecki stwierdził, że "jakiś taki strasznie zasadniczy był pan Piotr", natomiast Daukszewicz rzucił pod nosem: "Chyba ja pier***ąłem głupotę". Piotr Jacoń odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. "Zapamiętajcie moją twarz. To twarz wk***ienia i bezradności. A także dylematu: jak wytłumaczyć rodzinie, która rechocze w najlepsze z kolejnego kawału wąsatego wuja, skąd mam w oczach łzy? Jak to zrobić, żeby nie usłyszeć, że jak zwykle psuję dobrą zabawę i że przesadzam?" - zastanawiał się we wpisie.

W kolejnym wydaniu programu Sianecki przeprosił za słowa Daukszewicza. - Głupie słowa padły. Chcę przeprosić za te słowa Piotra Jaconia, całe środowisko LGBTQ+, ich rodziny, znajomych, przyjaciół. Przepraszam też pana Dominika Tarczyńskiego, który poczuł się, i słusznie, święcie oburzony. Szkoda, że do tego oburzenia nie dołączyli też prezydent Duda, pan minister Czarnek i prezes Jarosław Kaczyński, dlatego, że oni też powinni wiedzieć, że każde wykluczenie, czy dotyczy osób transpłciowych, czy nieheteronormatywnych, czy też osób z niepełnosprawnościami, czy też dzieci z in vitro to coś bardzo złego. My to wiemy i mówię takie płynące z serca i najbardziej szczere słowo "przepraszam" - mówił Sianecki.

Do słów męża odniosła się później Violetta Ozminkowski-Daukszewicz. "Stała się straszna rzecz, bo ból jest bólem, nawet jeśli Krzyś jest ostatnim człowiekiem na kuli ziemskiej, który chciałby Panu Piotrowi Jaconiowi i jego rodzinie go zadać" - pisała.

2. Daukszewicz odchodzi ze "Szkła kontaktowego", pisze o Jaconiu jako kacie

Jakiś czas później Daukszewicz opublikował wpis na Facebooku, w którym poinformował, że postanowił nie wrócić do "Szkła kontaktowego". "Doceniam rękę wyciągniętą do mnie przez TVN, dziękuję Tomkowi Sianeckiemu i moim Kolegom za wsparcie, ale uważam, że po tym, co przeżyłem ja i moja rodzina w ciągu ostatnich tygodni, nic już nie będzie takie samo" - stwierdził. Satyryk na wstępie postanowił przypomnieć, że w przeszłości napisał piosenkę w obronie osób LGBT+ - "Balladę o wyklętych kredkach", a także "Osiemdziesiąt radiowozów". "Śpiewam je na koncertach i to właśnie osoby ze społeczności LGBT, pierwsze dzwoniły do mnie z dobrym słowem, gdy zacząłem być hejtowany" - napisał.

"Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, 'jaką on ma dzisiaj płeć', a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji. Piotr Jacoń nie uznał, jak mówił 'pokątnych' przeprosin, ale jak miałem to zrobić? Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać na internecie następny manifest. I mam niestety nieodparte wrażenie, że sam się na swój krzyż wdrapał, bo nikt go tam nie powiesił. A już na pewno nie ja, ani moja rodzina, która nie może się pozbierać po hejcie, na który nas skazał. I mam także nieodparte wrażenie, że z ofiary zamienił się dość szybko w kata, i że ma to gdzieś" - stwierdził satyryk i dodał smutno: "Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji, to ja w czymś takim nie zamierzam uczestniczyć"

3. Jacoń ujawnia rozmowę z Daukszewiczem i późniejszy sms

Jacoń, po powrocie z planowanego wcześniej urlopu, napisał, że rozmawiał z Daukszewiczem dwa dni po programie i zgodzili się, iż "najważniejsze, że umieją ze sobą rozmawiać". "Skończyliśmy żartem, że teraz, gdy się gdzieś spotkamy w towarzystwie, będziemy ostentacyjnie wpadać sobie w ramiona. By pokazać, jak to się robi, gdy ludzie się dogadują. (...) Żona Pana Krzysztofa popłakała się ze wzruszenia, gdy usłyszała o telefonie ode mnie. Z radości i ulgi. Napisała o tym w komentarzu na moim profilu na IG. W odpowiedzi wysłałem Jej pozdrowienia" - zrelacjonował.

Miesiąc później otrzymał jednak smsa od Daukszewicza: "Panie Redaktorze, może już Pan wracać do pracy. Niech się Pan nie boi, mnie w TVN 24 już nie ma. Jednego ksenofoba na Pana drodze mniej. Zostali jeszcze Kaczyński i Czarnek. Z nimi będzie ciężej, ale życzę sukcesu. Ps. Co sprawia przyjemność kiedy z ofiary człowiek zamienia się w kata? Ciekawi mnie to. Życzę sukcesów i na tym polu. Z szacunkiem. Krzysztof Daukszewicz".

4. Żona Daukszewicza pisze o strachu przed wyjściem do centrum handlowego

Na ten wpis zareagowała z kolei żona satyryka, która stwierdziła, że "Jacoń znów atakuje", że ograniczył możliwość komentowania na Instagramie, bo "ludzie piszą mu prawdę", oraz że płakała "z radości, że pan zrozumiał swój błąd, gdy zadzwonił do męża".

"Mógłby pan - jako wrażliwy człowiek, za którego pan się podaje - powiedzieć zwyczajnie - przykro mi. Przykro mi, że oskarżałem Daukszewicza o transfobię, a wiedziałem, że niefortunny żart dotyczył obrzydliwych żartów Kaczyńkiego, przykro mi, że starałem się zepsuć reputację człowieka, który całe swoje życie na nią pracował, przykro mi, że brakuje mi empatii, żeby zadzwonić i zapytać - co przeżyliście - a byśmy opowiedzieli, że baliśmy się w tym czasie wchodzić do centrum handlowego na przykład, wreszcie przykro mi, że przez moje bezmyślne zachowanie mój kolega Krzysztof Daukszewicz stracił pracę, a dwóch następnych Kolegów, którzy widzieli, co się dzieje przez ten miesiąc, bo byli w kraju, odeszli ze Szkła w geście solidarności" - napisała Violetta Ozminkowski-Daukszewicz [pis. poprawiona - red.].

