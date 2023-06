Suszysz pranie na balkonie? Możesz dostać nawet 500 zł kary. W jaki sposób uniknąć mandatu?

Mieszkańcy bloków muszą liczyć się z wieloma ograniczeniami, które nie dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych. Jednym z nich są zasady, jakie obowiązują w związku z posiadaniem balkonów. Ograniczenia wynikają nie tylko z ogólnych przepisów prawa, ale także z zapisów regulaminów spółdzielni. Co prawo mówi na temat prania wywieszonego na balkonie?

Mandat za niewłaściwe suszenie prania to nawet 500 zł

W Polsce nie ma oficjalnego zakazu wywieszania prania na balkonie. Są jednak sytuacje, w których takie zachowanie może zostać ukarane mandatem. Według art. 75 par. 1 Kodeksu wykroczeń, "kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany". Oznacza to, że mandat może grozić w dwóch przypadkach:

kiedy rozwieszone ubrania są tak mokre, że kapie z nich woda, która przelewa się na sąsiednie balkony; kiedy ubrania rozwieszane są poza balustradą. W takiej sytuacji ciężka i mokra odzież może przeciążyć wiszącą nad ziemią suszarkę, która zerwana będzie stanowić zagrożenie dla współmieszkańców, przechodniów czy zaparkowanych pod blokiem samochodów.

Jeżeli pranie będzie mocno odwirowane, a suszarka odpowiednio zabezpieczona, wówczas nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne, aby umieścić pranie na balkonie. Zdarzyć się może jednak, że sąsiadowi nie spodoba się widok wywieszonej odzieży. Wówczas może on zebrać podpisy od grupy pozostałych sąsiadów, którym podobnie jak jemu przeszkadzają suszące się ubrania. Po zgromadzeniu głosów sprzeciwu, sąsiad może udać się z wnioskiem do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. We wniosku musi być jasno określone wymaganie wprowadzenia ograniczeń w wywieszaniu prania na balkonie w bloku.

Co w przypadku nierespektowania regulaminu spółdzielni?

Jeżeli osoba mieszkająca w bloku mimo upomnień nie będzie podporządkowywała się obowiązującemu w danej wspólnocie regulaminowi, wówczas można wykorzystać art. 16 Ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem wspólnota ma m.in. prawo zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Najczęściej jest to jedynie teoretyczne rozważanie, które może służyć jako swoistego rodzaju "straszak" dla niepokornych lokatorów.