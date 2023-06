Mszyce zaatakowały twoje rośliny? Ten prosty, domowy oprysk rozwiąże sprawę raz na zawsze

Podstawowym czynnikiem przesądzającym o skuteczności zastosowanego sposobu jest szybkość reagowania na pojawienie się fali szkodników. Mszyce nie są trudne do zauważenia czy zidentyfikowania jako gatunek. Obsiadając roślinę, małe czarne owady wysysają z niej soki, hamując wzrost i doprowadzając do jej obumarcia. Najczęściej atakują zieleń rosnącą na balkonach i w przydomowych ogródkach.

Domowy oprysk na mszyce. Zdziałasz cuda przy użyciu produktów, które masz w swojej kuchni

Najprostszym i najbardziej znanym sposobem na wyeliminowanie mszyc jest domowy oprysk stworzony z połączenia dwóch składników, które w swoich domach posiada większość z nas. Bazę dla tej mikstury stanowi czosnek, który znany jest ze swoich właściwości odstraszających szkodniki. Ponadto ma działanie bakterio- i grzybobójcze. W pierwszej kolejności rozgnieć czosnek, a następnie dodaj do niego litr wody. Mieszkankę pozostaw na 15 minut, by po tym czasie odcedzić główny składnik i dolać dodatkowy litr wody. Do rozpylenia oprysku użyj pojemnika ze spryskiwaczem, który najlepiej skierować bezpośrednio na szkodniki.

Niezastąpiony w każdej kuchni, bezwzględny dla mszyc. Potraktowane octem odejdą w niepamięć

Alternatywą dla czosnku może być także ocet. Ten uniwersalny składnik sprawdza się świetnie zarówno w kuchni, przy sprzątaniu mieszkania, jak i w ogrodzie. Jeśli 100 ml octu spirytusowego połączymy z litrem wody, uzyskamy idealny oprysk na mszyce. Możemy być pewni, że po kontakcie z tym domowym specyfikiem zrezygnują z żerowania na naszych roślinach.