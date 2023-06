Sławomir Mentzen był rozmówcą Bogdana Rymanowskiego w środowym programie "Gość Radia Zet". W trakcie wywiadu padło pytanie o wnioskowanie w sprawie relokacji imigrantów. Wówczas Sławomir Mentzen ocenił, że "polski rząd to jest rząd frajerów". Podobną opinię wydał o premierze Morawieckim.

Sławomir Mentzen ostro skrytykował premiera: Jak tylko przekraczają przez Odrę podpisują wszystko

- Mateusz Morawiecki jest strasznym frajerem - zaczął dosadnie Sławomir Mentzen w Radiu Zet. - Trzeba to powiedzieć. To, że on się zgodził na powiązanie KPO z praworządnością, że zgodził się na Fit For 55 - nie wiedząc niby, co to oznacza... Ale ciężko mi uwierzyć, że nawet on zgodzi się na tę propozycję licząc, że jak napisze wniosek, to KE się nad nim pochyli i zwolni nas z kar - ocenił współprzewodniczący Konfederacji. Jego zdaniem nie ma możliwości na zwolnienie z nałożonych przez komisję kar. - Polski rząd, to jest rząd frajerów, jak tylko przekraczają Odrę, podpisują wszystko, co tylko oni dadzą im do podpisania - podkreślił Sławomir Mentzen.

Polityk był dopytywany także o referendum w sprawie relokacji migrantów. Jego zdaniem jest to "wielkim świadectwem hipokryzji PiS". - Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich. PiS twierdzi, że jest oburzony, że ma przyjechać 2 tys. kolejnych - stwierdził Sławomir Mentzen. Jego zdaniem to właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego jest "najbardziej proimigrancką partią w historii III RP, a tak naprawdę chyba w historii Polski".

W trakcie wywiadu prowadzący zapytał Mentzena także o to, czy jest mądrzejszy od Ryszarda Petru. - Nie lubię takich pytań. Nieładnie zadawać takie pytania. Nie lubię zbyt dobrze o sobie mówić - skomentował polityk Konfederacji. Pytanie zostało sprowokowane niedawnym starciem polityków podczas debaty w RMF FM. Podsumowała ją w mediach społecznościowych m.in. Alicja Defratyka.



Według ekonomistki debata wykazała, że "postulaty pana Mentzena są często wyłącznie... tiktokowe i bardzo łatwo je podważyć konkretami". Podkreśliła, że kilka z pytań pozostało bez wyraźnej odpowiedzi, tak jakby polityk ich nie zrozumiał. "Zapytany o niektóre swoje postulaty odpowiedział, że przecież wiadomo, że to był tylko żart. Ciekawe czy wyborcy Konfederacji wiedzą, kiedy Pan Mentzen sobie żartuje, a kiedy nie" - napisała Defratyka. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Lider Konfederacji i Ryszard Petru starli się w debacie. "Polski Ład był lepiej przygotowany niż Mentzen"