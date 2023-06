Jacek Sasin rezygnuje z funkcji wicepremiera. Minister złożył dymisję przez Kaczyńskiego

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował o złożeniu dymisji z funkcji wicepremiera. Na tym stanowisku ma go zastąpić wracający do rządu Jarosław Kaczyński. Oficjalna zmiana w składzie Rady Ministrów zostanie ogłoszona przez Andrzeja Dudę w środę o godzinie 12:00 w trakcie wydarzenia zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim.

Jacek Sasin rezygnuje z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów

W środę rano Jacek Sasin poinformował na antenie radiowej trójki o swojej dymisji. - Z tego, co mi wiadomo, wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. Jest to oczywiście związane z zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - przekazał minister aktywów państwowych. Oznacza to, że oprócz Jacka Sasina wicepremierami nie będą dłużej: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński i minister bez teki Henryk Kowalczyk.

- Rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego będzie inna niż w poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera. Wtedy miał jedno główne zadanie: wzmocnienie obronności, potencjału obronnego państwa. (...) Teraz będzie koordynował wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów. Premierem pozostaje Mateusz Morawiecki - podkreślił Jacek Sasin. Zmian w składzie rządu oficjalnie dokona prezydent Andrzej Duda w środę 21 czerwca w samo południe.

Kim jest Jacek Sasin?

Jacek Sasin ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku objął stanowisko wojewody mazowieckiego. Został także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W listopadzie 2009 roku powołano go na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mandat posła na Sejm VII Kadencji otrzymał w 2011 roku. Z ramienia PiS w ławach poselskich Sejmu zasiadał jeszcze w VIII i XI kadencji.



Kariera Jacka Sasina nabrała prawdziwego tempa w 2018 roku. Wówczas został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Następnie został Sekretarzem Rady Ministrów. W 2019 roku Andrzej Duda powołał go na wicepremiera. Został także ministrem aktywów państwowych. W trakcie pełnienia przez niego obowiązków publicznych doszło do wielu skandali, w tym m.in. organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku, czy udziału w aferze mailowej.