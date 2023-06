Pani Dorota z Bochni była w piątym miesiącu ciąży. W niedzielę 21 maja, po odejściu wód płodowych, trafiła do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). Personel rzekomo kazał jej leżeć na oddziale z nogami powyżej głowy, ponieważ - jak twierdził - dzięki temu wody mogą napłynąć. W takiej pozycji spędziła kolejne trzy dni. We wtorek 23 maja lekarze utrzymywali, że dziecko urodzi się zdrowe. Nikt nie poinformował kobiety, że jej życiu grozi niebezpieczeństwo. Około godziny 21 pani Dorota czuła się bardzo źle. Wymiotowała i miała dreszcze. Dopiero po konsultacji z prof. Hubertem Hurasem, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa, została zakwalifikowana do operacji "usunięcia macicy wraz z płodem w trybie natychmiastowym". Jednak jej stan był już krytyczny. Pacjentka zmarła w środę 24 maja o godz. 9:39 z powodu wstrząsu septycznego.

Trwa śledztwo ws. śmierci ciężarnej Doroty. Szpital: Postępowanie było prawidłowe

26 maja 2023 roku Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wszczął postępowanie w sprawie naruszenia prawa kobiety do świadczeń zdrowotnych. Zwrócił się też do władz placówki medycznej o przesłanie szczegółowych wyjaśnień. "5 czerwca 2023 r. podmiot leczniczy przedłożył dokumentację medyczną pacjentki wraz z wyjaśnieniami, z których wynikało, że w ocenie Dyrekcji Szpitala postępowanie personelu medycznego w sprawie pacjentki było prawidłowe" - czytamy w jego odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Chmielowiec ma odmienne zdanie. Na podstawie zebranych materiałów ustalił szereg nieprawidłowości w trakcie pobytu pani Doroty na oddziale.

Szpital w Nowym Targu od lat nie przeprowadza terminacji ciąż

Brak informacji, antybiotykoterapii, wiedzy medycznej i nieprawidłowości w dokumentacji...

Bartłomiej Chmielowiec wskazał m.in., "że nie wdrożono na czas adekwatnej antybiotykoterapii, a w związku z pogarszającym się stanem zdrowia nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego oraz nie wdrożono właściwego postępowania terapeutycznego we właściwym czasie. Nadzór nad ciężarną nie był prowadzony zgodnie z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną" - czytamy.



"Jak wynika z postępowania wyjaśniającego, pacjentka podczas hospitalizacji w szpitalu nie uzyskała od personelu medycznego przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie swojego zdrowia. W szczególności, gdy zgłaszała dolegliwości, takie jak gorączka, dreszcze, osłabienie, nie została właściwie poinformowana o swoim stanie zdrowia, albowiem w tym czasie nie podjęto zgodnych z aktualną wiedzą medyczną świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna pacjentki nie była prowadzona prawidłowo, zgodnie z przepisami i w sposób rzetelny. W dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentki brak jest informacji potwierdzającej bieżący nadzór nad jej stanem zdrowia. Obserwacje lekarskie i pielęgniarskie nie były spójne" - stwierdził rzecznik.

Rzecznik Praw Pacjenta: Szereg naruszeń praw

W związku z tym rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta do:

świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością;

informacji o swoim stanie zdrowia, w tym rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych;

dokumentacji medycznej.

Chmielowiec "wniósł o rozważenie wypłaty zadośćuczynienia dla najbliżej rodziny zmarłej pacjentki". Poinformował także, że całość materiału dowodowego przekaże do właściwych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i organów ścigania.

RPP: Zamierzamy podawać, które szpitale nie wzięły udziału w szkoleniach

Małopolski Oddział NFZ: Nie możemy ocenić działań lekarzy

Z kolei Małopolski Oddział NFZ, w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich przekazał, że w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu w latach 2017-2022 przeprowadzono dziesięć kontroli oraz jedne czynności sprawdzające, jednak żadne z nich nie dotyczyło zakresu ginekologii i położnictwa. "Dyrektor Departamentu Kontroli NFZ wystosowała do Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu pismo deklarując wolę współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Prokuraturą w niniejszej sprawie, w zakresie weryfikacji spełnienia zabezpieczenia oddziałów w personel lekarski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego" - czytamy.

Przedstawiciele instytucji podkreślili, że jako Narodowy Fundusz Zdrowia, nie mogą dokonać oceny podjętych przez personel medyczny decyzji oraz działań. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kwestie dotyczące diagnozowania i leczenia pozostają w wyłącznej kompetencji lekarzy" - wyjaśnili. "Każdy lekarz podejmuje decyzje dotyczące procesu diagnostyczno-terapeutycznego w sposób autonomiczny. Podejmuje je również w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, mając na uwadze stan zdrowia pacjenta, obowiązek udzielania świadczeń zgodnie z zasadami oraz świadom konsekwencji prawnych i zawodowych z tym związanych. Ocenę decyzji lekarskich mogą dokonać odrębne, umocowane ku temu instytucje" - dodali.