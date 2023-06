Śmierć Anastazji w Grecji. Zbigniew Ziobro: Wydano europejskie nakazy dochodzeniowe

Zobacz wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy Iwony Wieczorek. Ostatnie chwile przed zaginięciem

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował w mediach społecznościowych, że we wtorek dwóch prowadzących śledztwo prokuratorów z Wrocławia udało się na wyspę Kos. To właśnie tam zostało odnalezione ciało 27-letniej Anastazji. "Trwają intensywne rozmowy z prokuraturą i Ministerstwem Sprawiedliwości Grecji, by uzyskali oni zgodę na udział w czynnościach procesowych i niezwłocznie zapoznali się z zebranymi dotychczas dowodami. W tym celu wydane zostały europejskie nakazy dochodzeniowe" - poinformował Ziobro.

REKLAMA

Wcześniej, 19 czerwca, Ziobro informował, że w związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji polecił wszczęcie śledztwa. Przekazał, że sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. "Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - pisał w poniedziałek minister.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Grecja. Śmierć 27-letniej Anastazji na wyspie Kos

Przypomnijmy, Anastazja zaginęła w zeszłym tygodniu. Jej ciało odnaleziono w minioną niedzielę. W sprawie podejrzanym nadal zostaje 32-letni obywatel Bangladeszu. Usłyszał on zarzuty uprowadzenia kobiety i odbycia z nią stosunku w momencie, gdy nie była zdolna do stawiania oporu. Według mediów 32-latek sam sobie przeczy. W jego domu oddalonym o około km od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki, znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam. Media informują również o tym, że 27-latka miała zostać zamordowana w opuszczonym domu, niedaleko miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. W budynku, jak donoszą dziennikarze, znaleziono m.in. niedopałki, but i czarne worki. W takie same worki owinięte było ciało kobiety. Dowody zostały wysłane do laboratorium - podaje telewizja MEGA.