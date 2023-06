Upał i nawałnice w środę. Pomarańczowe i żółte alerty IMGW. "Pogoda zrobi się niebezpieczna"

W minioną noc lokalnie termometry wskazywały temperaturę 21 st. C. W środę 21 czerwca, w pierwszy dzień astronomicznego lata, będzie ona sporo wyższa. Eksperci ostrzegają jednak, że za niebezpiecznymi upałami podążają równie niebezpieczne nawałnice. Masy powietrza będą gorące i wilgotne. Do tego dochodzić będzie bliskość niżów i frontów atmosferycznych. Te wszystkie czynniki sprzyjać będą powstawaniu burz. Miejscami mogą one przynieść lekkie ochłodzenie, które jednak okaże się krótkotrwałe, a powietrze wciąż pozostanie "ciężkie".

Astronomiczny początek lata przyniesie upał i gwałtowne burze

W środę upał może być jeszcze większy niż na początku tygodnia. Najgoręcej będzie zdecydowanie na zachodzie kraju. Tam lokalnie termometry będą wskazywać nawet powyżej 32 st. C. Gorąco będzie także na wschodzie, gdzie temperatura wahać się będzie od 26 do 29 st. C. Nieco chłodniej może okazać się nad morzem. Tam na termometrach pojawi się maksymalnie 27 st. C, miejscami nawet 24 st. C. W związku z wysoką temperaturą, a także bliskością niżu i frontu atmosferycznego nad Polskę nadciągną burze, a lokalnie także nawałnice.

Według Jakuba Gawrona z Centralnego Biura Prognoz IMGW najspokojniej będzie na wschodzie kraju. - W zachodniej połowie kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, z opadami deszczu lokalnie do 40 mm, i porywami wiatru nawet do 90 km/h. Pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna - podkreślił synoptyk w rozmowie z PAP, cytowany przez portal sadyogrody.pl.

Kolejne ostrzeżenia IMGW. Alerty obejmą zasięgiem niemal cały kraj

Zapowiadane na ten tydzień burze mogą okazać się najsilniejsze w tym roku. Najprawdopodobniej nie przyniosą one długotrwałego ochłodzenia. Mogą natomiast okazać się niezwykle niebezpieczne. Z tego powodu IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz burzami z gradem. Ostrzeżenia swoim zasięgiem objęły zachodnią i część centralnej Polski. Bez alertów wciąż pozostają województwa podlaskie i lubelskie. Synoptycy podali także prognozę zagrożeń ostrzegającą przed burzami i upałami, która w ciągu najbliższych trzech dni, do piątku 23 czerwca, obejmie swoim zasięgiem całą Polskę z wyjątkiem zachodnich powiatów w województwie warmińsko-mazurskim. W przypadku tak dynamicznych zmian w pogodzie zaleca się częste sprawdzanie komunikatów.