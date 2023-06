Do Polski dotarły upały. We wtorek (20 czerwca) w południe najwyższą temperaturę odnotowano w wielkopolskiej miejscowości Krótnik. Tam termometry wskazały aż 32,2 stopnie Celsjusza. Takie warunki atmosferyczne są jednak bardzo groźne. Z tej okazji polska policja postanowiła zaapelować do właścicieli aut, by ci zadbali o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.

Upały w Polsce. Nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w rozgrzanym samochodzie. Nawet na chwilę

Policja podkreśla, by pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodach (zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim), nawet jeśli wydaje nam się, że zajmie to tylko chwilę. "Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, by przez brak rozwagi mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie" - czytamy w komunikacie.

Kilka lat temu sprawdziliśmy, jak nagrzewa się wnętrze auta zaparkowanego w pełnym stopniu, gdy termometry na zewnątrz wskazywały temperaturę ok. 30 stopni Celsjusza. Po zaledwie 20 minutach wartości w pojeździe wyniosły 46 stopni. Marcin Feldman, ratownik Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej przyznał wówczas, że "ciężko powiedzieć, jak długo możemy przebywać w takim ukropie". Według szacunków jest to maksymalnie godzina. Po tym czasie może dojść do udaru cieplnego lub nawet udaru mózgu. Pamiętajmy przy tym, że dzieci, osoby starsze i zwierzęta są najbardziej narażone na wpływ wysokiej temperatury.

Dzieci i zwierzęta same w rozgrzanym aucie. Co za to grozi? Nawet pięć lat więzienia

Policja przypomina, że zgodnie z art. 160 Kodeksu karnego "za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech". To jednak nie najwyższa kara, która grozi osobie zostawiającej dziecko w aucie. Przepisy uściślają bowiem, że "jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Przy czym jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast (zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt) kto znęca się nad zwierzęciem znęca się nad zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech" - wymienia policja.

Pamiętajmy także, że zarówno policja, jak i osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierze nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe nie dotarły na miejsce, mają prawo "użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu - włącznie z wybiciem szyby".

"Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś bezmyślnie pozostawia w rozgrzanym samochodzie swoje dziecko lub zwierzę. Reagujmy! O sytuacji poinformujmy Policję czy inne służby ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apeluje policja.