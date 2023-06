Awaryjne lądowanie samolotu z Gdańska. Zamiast do Czarnogóry pasażerowie trafili do Wrocławia

W poniedziałek 19 czerwca na lotnisku we Wrocławiu awaryjnie lądował Boening 737 należący do linii lotniczych Ryanair. Maszyna wystartowała z lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku o godzinie 16, o 18:20 miała lądować w Podgoricy w Czarnogórze. Jak podaje portal tuwroclaw.com, tak się jednak nie stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Na wakacje samochodem czy też samolotem - co się bardziej opłaca? Pytamy eksperta

Awaryjne lądowanie we Wrocławiu. Samolot nie doleciał do Podgoricy

Jak czytamy, wkrótce po starcie samolot zrobił dwa kółka między Gdańskiem a Lęborkiem i skierował się na południowy zachód. Kiedy znajdował się nad Szczecinem, zmienił kurs na południe. "Lot nie przebiegał jednak pomyślnie, bo pilot nad Brzegiem Dolnym odbił w stronę Legnicy, a następnie zawrócił do Wrocławia" - pisze wrocławski portal. Ostatecznie maszyna wylądowała o 17:29 awaryjnie.

Rzeczniczka Ryanair Alicja Wójcik-Gołebiowska przekazała tuwroclaw.com, że powodem awaryjnego lądowania było złe samopoczucie jednego z pasażerów. Po wylądowaniu na lotnisku czekał na niego zespół medyczny.

Delegacja RPA utknęła na lotnisku w Warszawie. Wszystko przez broń

Awaryjne lądowanie a odszkodowanie

W 2020 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Priit Pikamäe wydał opinię, w której stwierdził, że przekierowanie lotu na awaryjne, znajdujące się w pobliżu pierwotnie planowanego lotniska, nie skutkuje powstaniem prawa do zryczałtowanego odszkodowania - pisał wówczas "Dziennik Gazeta Prawna". "To prawo powstanie dopiero wówczas, gdy z powodu przekierowania pasażer dociera na lotnisko, do którego została dokonana rezerwacja, lub do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z przewoźnikiem lotniczym, z opóźnieniem wynoszącym lub przekraczającym trzy godziny" - tłumaczyła wówczas gazeta. Linie lotnicze mają jednak obowiązek pokryć koszty transportu z lotniska awaryjnego do tego, na którym samolot pierwotnie miał lądować.