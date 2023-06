Matka zostawiła troje dzieci w zamkniętym samochodzie. Wezwano karetkę. "Tylko na chwilę"

W związku z upałami, które dotarły do naszego kraju, coraz częściej słyszy się o nieodpowiedzialnych zachowaniach rodziców. Straż miejska podkreśla, że pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie może doprowadzić do tragedii. W czasie upałów wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

Warszawa. Troje dzieci pozostawione w nagrzanym samochodzie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 19 czerwca na warszawskim Śródmieściu. Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego około godziny 16:55 otrzymali zgłoszenie o trójce małych dzieci zamkniętych w samochodzie zaparkowanym przy ul. Sienkiewicza. - Gdy podjęliśmy interwencję, zastaliśmy w aucie troje dzieci. Dwoje siedziało z tyłu, jedno z przodu w foteliku. Drzwi mazdy były zamknięte. Widać było, że dzieci są bardzo spocone, mimo że w jednym z okien pozostawiono wąską na kilka milimetrów szczelinę. Próbowaliśmy przekonać dzieci, żeby otworzyły drzwi od środka, ale były wystraszone i nie reagowały na nasze prośby - poinformował st. inspektor Paweł Osiadacz, który brał udział w interwencji.

Na miejsce przybył również policyjny patrol. Funkcjonariusze uzgodnili, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci należy zbić szyby w samochodzie. "W chwili, gdy strażnik przygotowywał się do tej czynności, do auta podeszła jego właścicielka i otworzyła drzwi. Dzieci zostały wyniesione z rozgrzanego auta, wezwano karetkę. Ratownicy, którzy je zbadali, uznali, że choć maluchy były mocno przegrzane, to nie wymagały przewiezienia do szpitala" - czytamy na stronie straży miejskiej. Matka dzieci twierdziła, że zostawiła je "tylko na chwilę", by udać się z babcią do toalety. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za bezpośrednie narażenie życia grozi kara nawet trzech lat więzienia.

USA. Niemowlę zmarło w nagrzanym samochodzie. Rodzice byli w kościele

"Nie pozostawajmy obojętni w takich sytuacjach. Każdy, kto w słoneczny, ciepły dzień zobaczy dziecko lub zwierzę zamknięte w samochodzie powinien zareagować. Jeżeli odszukanie rodzica lub opiekuna nie jest możliwe, należy od razu powiadomić służby ratunkowe w tym Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Podczas takiej rozmowy telefonicznej uważnie trzeba słuchać oraz wykonywać polecenia dyspozytora numeru alarmowego lub policjanta. Możemy usłyszeć polecenie, aby dla ratowania życia wybić w samochodzie szybę" - apeluje policja.