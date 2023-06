Jak przycinać pomidory? Czego unikać przy obcinaniu pędów? Ten błąd może słono kosztować

Wiele osób w swoich przydomowych ogródkach uprawia pomidory. Część z tych odmian, jak pomidory koktajlowe, bawole serce czy popularne pomidory malinowe, charakteryzują się dosyć wysokim wzrostem. W miarę wzrostu roślina wypuszcza coraz więcej pędów bocznych. Dzięki nim cały krzak staje się gęstszy, jednak przez nadmiar liści owoce nie mają miejsca na rozwój, a sama roślina jest dużo bardziej narażona na łamanie się gałązek. Aby zapobiec nadmiernemu rozrostowi pędów, pomidory należy przycinać. W jaki sposób zrobić to poprawnie?

Jak dbać o pomidory? Odpowiednie przycięcie rośliny wpłynie na większe plony

Prosta, jednopędowa roślina rośnie znacznie lepiej i robi to, na czym nawet hobbystycznemu ogrodnikowi zależy najbardziej - rodzi więcej owoców. Należy zadbać więc o to, aby krzaczki rosły w odpowiednim kształcie. Takiej roślinie wystarczy rozrost maksymalnie na trzy osobne pędy. Aby doprowadzić roślinę do takiego kształtu wystarczy wyłamywać młode pędy tzw. wilki, które pojawiają się w kątach liści. Usunięcie ich sprawi, że pomidory zamiast na wytworzeniu liści, skupią się na kwitnieniu, a następnie na tworzeniu owoców.

W jaki sposób usuwać niechciane pędy?

Dobrze jest usuwać odrosty, kiedy są jeszcze małe. Wtedy łatwo można je usunąć nawet bez konieczności wykorzystania narzędzi. Wystarczy uszczknąć je palcami. Należy jednak uważać, aby nie uszkodzić przewodnika oraz by nie usunąć zbyt mało lub zbyt dużo pędów. Jeżeli dojdzie do takiego błędu, krzak może wydawać mniej owoców. Doświadczeni ogrodnicy zalecają przycinanie zarówno pędów, jak i liści w zależności od tego, w jaki sposób chcemy poprowadzić swój krzak.

Jeżeli w czasie uprawy pozostawi się wyłącznie jeden pęd, wówczas na krzaku powinno zostać od czterech do pięciu gron owoców. W takim przypadku dobrze jest usunąć także wierzchołek wzrostu. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie owoce dojrzeją. Jeżeli zdecydujemy się pozostawić dwa pędy, wówczas powinny pozostać po trzy grona na każdym z nich. Jak radzi ekspert z serwisu zielonyogrodek.pl, jeżeli owoce zawiążą się na najniższym gronie, należy usunąć także dolne liście. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko zachorowania rośliny na odglebowe choroby grzybowe.