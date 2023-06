MON utajnia część danych o polskiej armii. Opozycja: Chodzi o ukrycie ich przed opinią publiczną

W corocznym raporcie przygotowywanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wykonania budżetu państwa tym razem zabrakło wielu szczegółowych danych dotyczących liczebności żołnierzy Wojska Polskiego. To konsekwencja decyzji wydanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej o objęciu części danych statystycznych statusem "zastrzeżone".

Ilu jest żołnierzy w Polsce? Przez decyzję MON nie poznamy szczegółów

Według informacji udostępnionych przez MON Wojsko Polskie liczy obecnie 172,5 tys. żołnierzy o statusie "pod bronią". Nie zostało jednoznacznie doprecyzowane, ilu z nich pełni regularną służbę wojskową, należy do grupy ochotników czy posiada status studenta uczelni o profilu wojskowym. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w zakresie obrony narodowej zostało natomiast pozbawione takich danych jak na przykład liczba żołnierzy zwolnionych ze służby, powołań nowych rekrutów do istniejących jednostek, żołnierzy zawodowych posiadających prawo do emerytury czy średnie uposażenie zasadnicze żołnierzy zawodowych uwzględniające ewentualne dodatki.

Jak podaje "Rzeczpospolita", mimo uznania wybranych danych statystycznych za "zastrzeżone", część z nich została opublikowana przez obecnego szefa MON za pośrednictwem Twittera. Wśród takich "wycieków" znalazły się: liczba żołnierzy powołanych w ubiegłym roku do służby oraz liczba żołnierzy zawodowych, którzy zostali z niej zwolnieni (8988). "Rzeczpospolita" wysłała do ministerstwa zapytanie o powód wprowadzenia klauzuli zastrzeżenia na wybrane dane. Nie uzyskała jednak żadnej odpowiedzi.

MON utajniło część danych o polskich żołnierzach. Opozycja: To działanie nagminne

Zdaniem przedstawiciela opozycji posła Pawła Szramki z partii Dobry Ruch, dane, które zostały objęte statusem "zastrzeżone", nie miały dużego wpływu na bezpieczeństwo państwa. Lider partii Dobry Ruch i członek sejmowej komisji obrony narodowej uważa, że takie działanie nie miało na celu pozbawienia potencjalnego wroga ogólnodostępnych informacji o dużym znaczeniu, a ukrycie przed obywatelami rzeczywistego stanu Wojska Polskiego. Porównanie go z ubiegłymi latami miałoby wskazywać na zachodzące w nim tendencje, a utajnienie umożliwić rządzącym manipulację danymi.

W 2022 roku do wojska wstąpiło 13 742 żołnierzy. Informacją tą, pomimo statusu "zastrzeżone", MON pochwalił się między innymi na oficjalnej stronie rządowej. Ma to być rekordowy wynik od czasu zniesienia obowiązkowej służby wojskowej. Padły również deklaracje o zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego do 300 tysięcy żołnierzy.