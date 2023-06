Śmierć 27-letniej Anastazji. Ojciec mówi o pogrzebie. "Przed nami najtrudniejszy czas"

Poszukiwania 27-letniej Anastazji, która zaginęła na greckiej wyspie Kos, trwały sześć dni. W niedzielę (18 czerwca) media poinformowały, że w okolicach Marmari, w rejonie Alykes, policja odnalazła zwłoki Polki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta miała być uprowadzona, zgwałcona, a następnie zamordowana. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.

Śledztwo ws. śmierci Anastazji. Ojciec: Prokuratura chce przeprowadzić sekcję w Polsce

Dzień po odnalezieniu ciała prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszczęcie śledztwa w sprawie zabójstwa Polki. Pan Andrzej, ojciec Anastazji, liczy na pomoc prokuratury w sprowadzeniu zwłok córki do kraju.

- Teraz chcemy ją tylko godnie pochować, przed nami najtrudniejszy czas, ściągnięcie zwłok do Polski, to są ogromne koszty, później pogrzeb, śledztwo wszczęła też polska prokuratura, więc mamy nadzieję, że oni się tym zajmą, pomogą nam - powiedział pan Andrzej w rozmowie z "Faktem". - Byli już u mnie policjanci, o wszystko wypytywali, wiem, że polska prokuratura będzie chciała w Polsce przeprowadzić też sekcję zwłok - dodał.

Śmierć Polki w Grecji. Lekarz mówi o "trudnej sekcji" zwłok

W poniedziałek na Rodos wykonana została już pierwsza sekcja. Jak podał portal CNN Greece, lekarz sądowy nie znalazł na ciele kobiety otarć i śladów uderzeń, którym można byłoby przypisać bezpośredni związek ze śmiercią 27-latki. Podkreślono, że kiedy znaleziono jej ciało, było już w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało wyjaśnienie okoliczności tragedii. - To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - powiedział. Lekarz nie mógł też stwierdzić, czy przed śmiercią doszło do stosunku seksualnego (śledczy nie wykluczają, że Polka mogła paść ofiarą gwałtu).

"Mroczna sprawa" i "śmiertelna zagadka". Greckie media o sprawie Anastazji

- Żona jest na miejscu, skarżyła się, że w tym najtrudniejszym czasie nikt z ambasady się z nią nie kontaktował, dopiero w poniedziałek zaoferowali, że pojawi się pracownik ambasady z tłumaczem - pożalił się "Faktowi" ojciec Anastazji. - Żona bardzo przeżywa, są w histerii. Michał nie widzi sensu życia bez Anastazji, oni 10 lat byli parą, bardzo się kochali. Mieli ślub brać... - podkreślił.

Anastazja zostanie pochowana w rodzinnym Wrocławiu. - Nawet nie wiem, jak przez to wszystko przejdziemy, przez te wszystkie przygotowania, później pogrzeb. Wiemy jedno. Anastazja zostanie pochowana we Wrocławiu, to nasze rodzinne miasto. Kiedyś my spoczniemy w grobie z nią - powiedział "Faktowi" pan Andrzej.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Zatrzymany 32-latek zmienił zeznania

27-letnia Anastazja z Wrocławia zaginęła na greckiej wyspie Kos w poniedziałek. Kobieta pracowała w jednym z tamtejszych hoteli. Jej ciało zostało znalezione w niedzielę na mokradłach, kilometr od domu 32-letniego obywatela Bangladeszu, którego zatrzymano w związku ze sprawą. Mężczyzna utrzymuje, że jest niewinny. Grecka policja nie postawiła mu jeszcze zarzutu zabójstwa. We wtorek 32-latek był kolejny raz przesłuchiwany. Z najnowszych informacji wynika, że zmienił zeznania. Jak twierdzi, nie uprawiał z Anastazją seksu, a sprzedał jej haszysz. Całą sprawę szczegółowo opisywaliśmy w tym artykule.