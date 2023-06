Na poniedziałkowej konferencji prasowej Jacek Olszewski z partii Nowa Nadzieja [prawicowa, konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna partia założona przez działaczy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego - red.] przekazał informacje o dwóch działaczach Konfederacji, którzy zostali zaatakowani na piątkowym wiecu Donalda Tuska zorganizowanym w Poznaniu. Podkreślił, że obaj mężczyźni obecni na zgromadzeniu chcieli jedynie "zaprezentować swój pogląd", jednak emocje "wzięły górę". Wielkopolska policja potwierdziła, że w sprawie zostało złożone zawiadomienie.

Działacze Konfederacji starli się z uczestnikami wiecu Donalda Tuska

Nagranie z piątkowego zajścia zostało opublikowane m.in. przez państwowe Radio Poznań. Na filmie widać jak dwóch działaczy Konfederacji jest popychanych przez zgromadzonych na wiecu wyborców. Mężczyźni mają ze sobą plakaty, które również są niszczone przez kilku mężczyzn z tłumu. - Chcemy zapytać, gdzie się podział art. 54. Konstytucji, który brzmi: "każdemu zapewnia się wolność poglądów, wolność słowa w przestrzeni publicznej, możliwość uzyskiwania i przekazywania informacji" - mówił Olszewski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jacek Olszewski zaznaczył także, że działacze, którzy przyszli na piątkowy wiec, chcieli jedynie "zaprezentować swój pogląd, nikogo nie obrażali". Jak sam stwierdził "emocje wzięły górę", dlatego doszło do szarpaniny. - Nie chcemy być tu męczennikami. Nie chcemy się żalić do prasy, że coś takiego się stało, tylko chcemy zwrócić uwagę na poziom debaty publicznej w tej chwili. Niestety ludzie kierują się emocjami, są bardzo podzieleni w dzisiejszym społeczeństwie - podkreślił.

Poznań. Konfederaci szturchani i popychani na wiecu Donalda Tuska zgłosili sprawę policji

Sprawa trafiła na policję co potwierdził rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Według funkcjonariusza, dwóch mężczyzn złożyło zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. - Osoby te złożyły zawiadomienie, że w trakcie tego zgromadzenia doszło do utarczek, na początku słownych, o transparent, który mieli ze sobą. W trakcie kłótni miało rzekomo dojść do rękoczynów, podczas których jeden z nich miał być poszarpany, natomiast drugi uderzony - poinformował policjant w rozmowie z PAP, cytowany przez serwis internetowy portalsamorzadowy.pl. Rzecznik poznańskiej policji zaznaczył, że osoby składające zeznania, nie poinformowały policjantów, że są zwolennikami jakiejś partii politycznej.