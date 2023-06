Już w środę 21 czerwca rozpocznie się kalendarzowe lato, kojarzone przede wszystkim z bardzo wysoką temperaturą i przelotnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Na termometrach w całym kraju możemy się spodziewać wartości bliskich 30 st. C, a niebo w wielu miejscach zdominują chmury burzowe.

Prognoza pogody na wtorek. Rozpocznie się fala upałów

Wtorkowy poranek przywitał nas wysoką temperaturą, która wraz z upływem czasu zacznie gwałtownie rosnąć. Upał stanie się najbardziej odczuwalny na południu i w centrum kraju, gdzie temperatura wyniesie aż 31 st. C. Nieco chłodniej będzie na północy i zachodzie - mieszkańcy tych regionów na swoich termometrach zobaczą najwyżej 30 st. C. Najniższa temperatura maksymalna wystąpi na wschodzie i będzie to 26 st. C.

Tendencja do upalnych temperatur utrzyma się w całej Polsce aż do najbliższego piątku włącznie. Przez ten czas wartości na termometrach mogą wzrosnąć nawet do zawrotnych 34 st. C. Prognoza IMGW przewiduje, że taka temperatura może wystąpić w piątek w województwie podkarpackim. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego (żółte) i drugiego (pomarańczowe) stopnia. Pomarańczowe alerty dotyczą województw:

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

mazowieckiego (zachodnie powiaty),

dolnośląskiego (oprócz części przygranicznych powiatów),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego (oprócz powiatów przygranicznych).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem we wtorek ważne będą z kolei w województwach:

pomorskim (południowe powiaty),

zachodniopomorskim (południowe powiaty),

lubuskim,

dolnośląskim (powiaty przygraniczne),

łódzkim,

śląskim (powiat żywicki),

małopolskim (południowe powiaty).

Alert IMGW dla sześciu województw. Możliwe gwałtowne burze z gradem i silne opady deszczu

Po południu nad wschodnie i zachodnie krańce Polski dotrą burze niosące ze sobą gwałtowne opady deszczu. IMGW wydał z ich powodu ostrzeżenie pierwszego stopnia dla aż sześciu województw. W zasięgu wyładowań atmosferycznych znalazło się województwo:

zachodniopomorskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

wielkopolskie,

podlaskie

oraz lubelskie.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek 20 czerwca od godziny 14 do 21. Lokalnie spadnie od 20 do 25 mm deszczu. Burzom mogą towarzyszyć również opady gradu i wiatr osiągający w porywach do 65 km/h.