Hołownia: PiS ma nieograniczone możliwości finansowania kampanii w sposób nielegalny

- Pojawiliśmy się na scenie jako nowy byt. Mówimy, że nie ma miejsca na rządu PiS, ale w Polsce są miliony ludzi, którzy nie wyobrażają sobie także powrotu do 2015 roku - mówi w Porannej rozmowie Gazeta.pl Szymon Hołownia.

Jak dodał, ani PiS ani PO nie zbuduje większości wystarczającej do tego, by stworzyć rząd. - Wybory są za 4 miesiące. Połączeniem (z PSL - przyp. red.) zrobiliśmy dobrą robotę, a teraz pojawiły się dwa duże pociągi, które ruszyły do boju. My jesteśmy przekonani, co trzeba zrobić. Słyszymy ludzi, którzy są tym zmęczeni. Musimy pójść po tych ludzi, którzy są zmęczeni PiS-em - kontynuował. - Nie chcemy się odnajdować w konfrontacji PiS-u z Platformą - podkreślał.

Szymon Hołownia mówił także o wspólnej liście opozycji. W jego ocenie nie oznaczałoby to wygranej z PiS-em. - Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem zrobiliśmy krok w kierunku zmniejszenia liczby list. Zdecydowaliśmy się na zejście ze swojej autonomii, by coś zbudować - stwierdził. - Spaliliśmy za sobą mosty i wiemy, że nie ma możliwości, by Polska 2050 znalazła się na listach PSL i by PSL był na listach mojej partii - przekonywał.

Szymon Hołownia podkreślał, że zamierza krok po kroku budować poparcie w ciągu najbliższych miesięcy. Jego zdaniem walka będzie jednak nierówna. - PiS ma nieograniczone zasoby mobilizacyjne, które są niedoszacowane w sondażach i ma możliwości finansowania kampanii w sposób nielegalny i będzie to robił - podsumował.

Szymon Hołownia jest przewodniczącym powołanego w 2020 roku stowarzyszenia Polska 2050, a także założycielem partii o tej samej nazwie. Od 2022 roku stoi na jej czele. Kandydował na urząd prezydenta Polski w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

15 maja podczas wspólnej konferencji prasowej Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali o zawarciu koalicji. Do wyborów zamierzają pójść razem pod hasłem "Trzecia Droga".

- Dzisiaj mówimy "nie" wspólnej liście opozycji. Dzisiaj trzeba powiedzieć sobie wprost: musimy wygrać te wybory, żeby odsunąć PiS od władzy - mówił wówczas Hołownia.

W najnowszym sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33 proc. poparcia (podobnie jak w majowym badaniu). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe). Dla porównania, jeszcze w marcu w sondażu CBOS KO uzyskała wynik na poziomie 18 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja (8 proc., poparcie bez zmian). Po jednym punkcie straciły Lewica i Trzecia Droga (PSL i Polska 2050), na które chce obecnie zagłosować 5 proc. badanych przez CBOS. 17 proc. wyborców jest niezdecydowanych, a 3 proc. pytanych odmówiło odpowiedzi.

Jak powyższe wyniki mogłyby przełożyć się na liczbę mandatów? Ostrożne szacunki wskazują, że PiS mógłby liczyć na wprowadzenie do Sejmu ok. 217 posłów, KO - ok. 174, Konfederacja - ok. 37, Lewica - ok. 16, Polska 2050 i PSL - ok. 15. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Oznacza to, że PiS i Konfederacja teoretycznie mogłyby liczyć na większość - 254 posłów.