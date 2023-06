Katowicka policja szuka nożowników. Na zdjęciach niewiele widać. Może ktoś dostrzeże ważny szczegół?

Atak miał miejsce 18 marca przy ul. Świętego Jana w Katowicach niedaleko kina. Do osób wracających z klubu podeszło dwóch nieznanych mężczyzn. W trakcie rozmowy zaatakowali oni nożem w udo dwóch mężczyzn z grupy. "Na miejsce skierowana została karetka pogotowia, która decyzją lekarza przewiozła pokrzywdzonych do szpitala, gdzie zostali zaopatrzeni chirurgicznie. Uciekających sprawców zarejestrowały kamery monitoringu" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Katowice: Policja szuka napastników

Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości napastników. Dlatego policjanci opublikowali zdjęcia z nocy, w której doszło do zdarzenia. Na fotografiach nie widać twarzy sprawców, niemniej funkcjonariusze liczą na to, że nawet najmniejszy szczegół na zdjęciach pomoże w ujęciu mężczyzn.

"Świadkowie zdarzenia, osoby mogące rozpoznać sprawców na powyższych wizerunkach lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerami telefonów 47 851 3716, 798 032 398 lub pod adresem e-mail: kibice@katowice.ka.policja.gov.pl" - zachęcają policjanci.