Praca w ogrodzie dobiegła końca, a kolejnego dnia pojawiają się zniszczenia. Naruszona gleba wskazuje, że to mogą być krety. Okazuje się, że gośćmi na posesji są nornice, czyli gryzonie łudząco podobne do myszy. Co zrobić, aby pozbyć się ich z ogrodu?

Domowe sposoby na nornice. Jak uratować rośliny i wypłoszyć gryzonie z ogrodu?

Jak informuje poradnikogrodniczy.pl, w celu skutecznego wypłoszenia nornic z ogrodu należy stosować ze sobą kilka domowych metod jednocześnie, ponieważ jedna z nich może nie wystarczyć. Jednym ze sposobów jest zatykanie lub zalewanie tuneli nornic wodą. Aby zniechęcić te zwierzęta do zadomowienia się na naszej posesji, możemy także często przekopywać glebę w ogrodzie. Polecaną metodą jest sypanie cynamonu, który ze względu na swój silny aromat, może odstraszać gryzonie, nie powodując szkód w ogrodzie. Do tuneli można włożyć także gałązkę tui, ząbki czosnku lub liście orzecha włoskiego.

Zdarza się, że to zbyt gruba ściółka jest przyczyną pojawienia się nornic, ponieważ gryzonie drążą w niej korytarze i preferują gleby mniej zwięzłe. Aby uchronić drzewka i krzewy owoce przed obgryzaniem ich przez te zwierzęta należy unikać ściółkowania gleby. Dobrym sposobem zabezpieczenia drzewek jest obłożenie ich słomą lub zakrycie ich pni osłonkami sadowniczymi. Cebulki kwiatów warto sadzić w specjalnych osłonkach i koszyczkach. Nornice są w stanie przegryźć plastik, więc najlepszym materiałem wykonania zabezpieczeń będzie metal a najlepiej ocynkowany drut stalowy, który nie będzie tak szybko rdzewiał. Nieinwazyjną domową metodą walki z nornicami jest sadzenie roślin, które je odstraszają. W skład nietolerowanych przez gryzonie upraw wchodzi czosnek, rącznik pospolity, mięta, gorczyca czy czarna porzeczka. Można ewentualnie zastosować prowizoryczne odstraszacze dźwiękowe.

Co to są nornice i jak je rozpoznać? Gryzonie potrafią wyrządzić szkody w ogrodzie

Jak informuje portal gardenowo.pl, nornice są gryzoniami, które występują na terenie całej Polski. Prowadzą nocny tryb życia i żerują jedynie w ogrodzie, wyrządzając tym samym szkody rosnącym w nim roślinom. Nornice podgryzają rośliny, co doprowadza do ich szybkiego więdnięcia. Niektórzy szkody wyrządzone przez te gryzonie mylą ze śladami obecności kretów. Mimo że pozostawiane znaki rozpoznawcze są podobne, w przeciwieństwie do nich, nornice nie usypują kopców. Zwierzęta te drążą tunele o średnicy wynoszącej około 5 cm. Wejścia do nich występują często obok siebie. Gryzonie korzystają również z tuneli wydrążonych wcześniej przez krety. Według doniesień portalu ladnydom.pl nornice są w wielu aspektach pożyteczne. Gryzonie polują na szkodniki glebowe takie jak pędraki i drutowce. Żywią się również ślimakami i poczwarkami.