Gdzie jest burza? IMGW wydał alerty. Synoptycy ostrzegają przed upałami i nawałnicami

Coraz cieplejsze powietrze będzie napływać do Polski z zachodu oraz południowego zachodu. Już w poniedziałek 19 czerwca temperatura sięgnie nawet 30 st. C w południowo zachodnich rejonach kraju. W najbliższe dni termometry będą wskazywać coraz wyższe wartości. Nie zabraknie jednak gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które w wielu regionach mogą powodować duże zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenia. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Pogoda. Nawałnice przejdą przez Polskę. IMGW wydał alerty. Gdzie będzie niebezpiecznie?

W poniedziałek 19 czerwca w wielu regionach wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane, okresami nawet duże. Na wschodzie i południu możliwe są burze, lokalnie z gradem. Temu zjawisku atmosferycznemu towarzyszyć będą opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Według radarów grzmoty można usłyszeć w województwie lubelskim w rejonie Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego i Lubyczy Królewskiej. Od południa IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, którym będzie towarzyszył wiatr w porywach do około 80 km/h. Alertem objęte zostały województwo warmińsko-mazurskie (z wyjątkiem powiatów: iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego i nidzickiego), północne powiaty województwa podlaskiego, południowe lubelskiego oraz powiat lubaczowski leżący w województwie podkarpackim.

Dla zachodu oraz centrum kraju instytut wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Alerty będą obowiązywać do środy 21 czerwca do godziny 18:00, a w niektórych przypadkach do czwartku 22 czerwca. W tym czasie temperatura w województwie: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz w południowych powiatach województwa pomorskiego i zachodnio-pomorskiego, a także w zachodnich powiatach województwa mazowieckiego może osiągnąć wartość powyżej 30 st. C.

Prognoza zagrożeń meteo. IMGW ostrzega przed upałami

To jednak nie wszystko. Do czwartku 22 czerwca IMGW wydał prognozę zagrożeń meteo, według której w całej Polsce istnieje ryzyko wystąpienia gwałtownych burz z opadami deszczu o sumie 20-30 mm, lokalnie nawet 40 mm oraz porywami wiatru od 70 do 90 km/h. Miejscami może pojawić się także grad. Dodatkowo w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkim, podkarpackim, a także w południowych powiatach województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i w zachodnich powiatach województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia upałów sięgających nawet 34 st. C. Należy zwracać uwagę na aktualne komunikaty.