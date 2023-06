Julia trafiła do Polski z Chersonia. Nowy dom znalazła u słynnych lotników

Zobacz wideo AI zmienia rynek pracy. Parysz: Nie inwestujmy w pierwszej kolejności w dane, tylko w ludzi

"To jest Julia. Fundacja K9Rescue sprowadziła ją z Chersonia. Jej ludzie zginęli. Julia znalazła dom i mnóstwo miłości u moich przyjaciół. Szczeknęła po raz pierwszy po tygodniu" - napisała Twitterze Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News dołączyła do wpisu zdjęcie pieska.

REKLAMA

"Jej oczy mówią wszystko. W schronisku został jej przyjaciel, K9 chce go sprowadzić" - dodała. W kolejnym wpisie dziennikarka ujawniła, kto przygarnął Julię. Okazuje się, że nowymi właścicielami są słynny pilot kpt. Marian Nowotnik wraz z żoną Małgorzatą.

Suczka Julia z Chersonia ma nowy dom. Pod swój dach przyjął ją kpt. Marian Nowotnik

"No dobrze, ponieważ mam zgodę, to ujawnię, że cudni ludzie, którzy dali dom Julii, to legenda LOT, kpt. Marian Nowotnik i jego żona, Małgosia. Pomogli też sprowadzić inne zwierzęta i zresztą nadal pomagają" - napisała Gozdyra. Marian i Małgorzata Nowotnikowie to słynne lotnicze małżeństwo. W 2018 roku kpt. Nowotnik wydał książkę "Ile startów tyle lądowań". Jak przypominał kilka lat temu portal aviation24.pl, Małgorzata Nowotnik jest byłą stewardesą PLL LOT i jedną z bohaterek książki reporterskiej "Wniebowzięte".

Trudna sytuacja zwierząt w obwodzie chersońskim

6 czerwca doszło do eksplozji na tamie w Nowej Kachowce. Zniszczona została także działająca tam hydroelektrownia. Powódź spowodowana wybuchem zalała liczne miejscowości na Chersońszczyźnie i częściowo w regionie mikołajowskim. Co najmniej 16 osób zginęło, a 31 uznaje się za zaginione. W wyniku zawalenia się tamy zginęło dużo zwierząt. - Bardzo szybka i silna powódź, a szczególnie tony mułu spowodowały śmierć tysięcy zwierząt. Aktualnie poziom wody i mułu opada i odsłania skalę dramatu. Poza dużą ilością martwych zwierząt panuje tam już epidemia, są już epidemiologiczne zakazy wstępu. Jako że mnóstwo ludzi naraz potrzebowało pomocy, zwierzęta musiały czekać - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Agnieszka Nowacka, lekarka weterynarii z Załogi Czworonoga Sobótka. Organizacja od początku wojny niesie pomoc zwierzętom z Ukrainy.

40 min. coś syczało, a później potężny huk. Wybuch gazu w Jaworzynie Śląskiej

Przed kilkoma dniami agencja AFP relacjonowała, że ponad 100 psów i kotów, które przeżyły powódź, znalazło schronienie w utworzonym Patron Pet Centere. To znajdujące się w Kijowie schronisko, które zostało utworzone specjalnie dla zwierząt z terenów objętych powodzią. Ośrodek nosi imię Patrona - słynnego psa saperskiego, który wykonuje zadania dla Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.