Premier reaguje na śmierć 27-letniej Anastazji. "Zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego"

W niedzielę na wyspie Kos znaleziono ciało kobiety. Najprawdopodobniej jest to zaginiona tydzień temu 27-letnia Anastazja. Do śmierci Polki odniósł się Mateusz Morawiecki. "Jestem wstrząśnięty brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji" - napisał premier. "Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary" - przekazał szef rządu.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Grecka policja aresztowała 32-latka. Jest podejrzany o uprowadzenie Anastazji

Przypomnijmy, w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Polka pracowała tam w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media podały, że odnaleziono nagie i owinięte w prześcieradło zwłoki kobiety - najprawdopodobniej wrocławianki. Według wstępnych ustaleń 27-latka zginęła w wyniku uduszenia. Na jej ciele widoczne były także siniaki i urazy głowy. Nieoficjalnie policja mówi też o "torturach".

Grecka policja aresztowała 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono w niedzielę, znajdowało się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Z kolei wewnątrz jego domu zabezpieczono DNA, kosmyk włosów kobiety oraz bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Zdaniem funkcjonariuszy w ten sposób chciał uciec z kraju.

Ojciec 27-letniej Anastazji udzielił wywiadu. "Myślała, że wszyscy są przyjaźni"

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji. Sprawę zbada też polska prokuratura

W poniedziałek minister sprawiedliwości poinformował, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki, która została zamordowana w Grecji. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Jak dodał, polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

