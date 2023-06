Nawet 5 tys. zł mandatu dla zbieraczy grzybów i owoców w lesie. Sanepid ostrzega

Sanepid przypomina o zasadach, które obowiązują zbieraczy owoców i grzybów w lesie, którzy nimi handlują. Przepisy mają na celu ograniczenie zatruć wśród koneserów. Jakie dokumenty muszą posiadać osoby rozprowadzające owoce i grzyby rosnące w lesie?

Zbieracze owoców i grzybów w lesie mogą otrzymać mandat. Sanepid ostrzega

Według doniesień "Rzeczpospolitej" osoby, które decydują się na sprzedaż swoich zbiorów, muszą być wpisane do specjalnego rejestru zakładów. Jest to możliwe po zgłoszeniu się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Druki wniosków są bezpłatnie dostępne w placówkach. Brak wpisu grozi mandatem od tysiąca do nawet 5 tysięcy złotych.

Jak informuje sanepid, sprzedawcy grzybów muszą posiadać odpowiedni atest. Dotyczy on zarówno towaru sprzedawanego w pierwotnej formie, jak i używanego do dalszej produkcji. Po jego uzyskaniu świeże i suszone grzyby zebrane z lasów mogą być oferowane wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Są nimi targowiska i placówki handlowe. Ponadto suszony towar może zostać sprzedawany wyłącznie w opakowaniu. Sanepid przypomina, że sprzedawanie grzybów bez atestu lub w innych miejscach jest nielegalna. Pozyskiwanie grzybów z niewiadomego źródła i bez atestów do restauracji, barów, punktów gastronomicznych jest niedopuszczalne, ze względu na ryzyko zatrucia wśród konsumentów.

Do sprzedaży grzybów, produkcji przetworów zrobionych z nich oraz produktów spożywczych, które je zawierają, można stosować jedynie konkretne z nich. Mogą to być grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem grzybów. Wykaz i wzory atestów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Świeże i suszone grzyby są dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców. Atest określa dopuszczenie do sprzedaży grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

Mandaty nie tylko dla zbieraczy grzybów. Za co można otrzymać karę?

W Polsce zbieranie grzybów jest legalne. Jednak są sytuacje, w których można otrzymać mandat. Jak informowaliśmy, zakazane jest zbieranie grzybów na uprawach do 4 metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych. Zabronione jest także grzybobranie w ostojach zwierzyny, a także na obszarach chronionych, którymi są rezerwaty i parki narodowe. Za nieuprawnione wkroczenie grozi mandat do 500 zł. Niedozwolony jest również wjazd do lasu i parkowanie w niedozwolonych miejscach. Szkodzenie naturze w postaci zaśmiecania lasu, niszczenia roślinności, lęgów ptasich mrowisk i płoszenia oraz zabijania zwierząt jest zagrożone mandatem od 20 do 500 zł. Więcej informacji o mandatach można przeczytać w artykule: Za zbieranie grzybów 500 zł mandatu? Lasy Państwowe ostrzegają.